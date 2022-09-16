Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Липецкой области (КЧС и ОПБ) состоялось в правительстве региона. Его провел первый заместитель губернатора региона Александр Рябченко. С докладом о ходе подготовки топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства к отопительному сезону 2022-2023 годов выступили представители управления ЖКХ региона и ресурсных организаций.

По их данным, с начала сентября в соответствии с утвержденным графиком и с участием представителей органов государственной власти проводятся проверки муниципальных образований инспекторами Ростехнадзора. На сегодняшний день подписаны акты проверок по одному муниципальному образованию, а в шести они ведутся. К отопительному периоду подготовлено 98% объектов водопроводно-канализационного хозяйства. Регион полностью обеспечен запасами топливно-энергетическими ресурсами для прохождения предстоящего отопительного периода. Ресурсными организациями, в случае необходимости, обеспечена готовность персонала и техники к аварийно-восстановительным работам. Начальник ГУ МЧС России по Липецкой области Василий Разумнов обратил внимание на необходимость соблюдения требований пожарной безопасности в жилом секторе в ходе отопительного сезона. Он отметил, что наступление осенне-зимнего пожароопасного периода традиционно характеризуется увеличением количества пожаров в жилье. Наиболее распространённые причины: неправильная эксплуатация электроустановок, печного и газового оборудования, а также неосторожное обращение с огнем. Так в период отопительного сезона с октября 2021 года по апрель 2022 года зарегистрировано 298 пожаров в жилом секторе. В них погибло 46 человек, травмировано — 17. В целях предупреждения пожаров и обеспечения безопасности объектов сотрудниками управления надзорной деятельности и профилактической работы организованы проведение рейдов и инструктажей о соблюдении мер пожарной безопасности, пропагандистская кампания по доведению до населения правил безопасной эксплуатации оборудования.

«Впереди длительный период отопительного сезона. Работа к его подготовке проведена, но необходимо на протяжении всего этого времени обеспечивать безаварийную и надлежащего качества поставку коммунальных ресурсов, проводить дополнительные мероприятия по информированию населения по соблюдению мер безопасности, а также адресно провести работу по профилактике происшествий среди маломобильных граждан и многодетных семей», – обратился к собравшимся Александр Рябченко.