Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса продолжается на улице Титова в Липецке. Здесь будут работать бассейн на четыре плавательные дорожки и многофункциональный спортивный зал для баскетбола, волейбола, гандбола, мини-футбола и других видов спорта.

Пристальное внимание вопросам обеспечения условий для занятий физкультурой и спортом в регионе уделяет администрация Липецкой области под руководством Игоря Артамонова. «Спорт и массовая физическая культура признаны фундаментальной ценностью, которая определяет становление молодого поколения и формирует здоровье нации. Массовость – основа всех наших спортивных достижений. В Липецкой области каждый житель может выбрать вид спорта по своему желанию», – подчеркивает глава региона Игорь Артамонов.

Спорткомплекс возводится в рамках реализации нацпроекта «Демография». Региональный проектный офис управления экономического развития Липецкой области провел очередную выездную проверку хода строительства. Работы идут полным ходом, готовность составляет 83%.

Ежедневно на объекте трудятся 45 человек. На данный момент выполнены строительные работы по устройству здания и наружных инженерных сетей, проведено благоустройство и ограждение территории. Ведется устройство внутренних инженерных сетей, монтаж технологического оборудования, теплых полов, выполняется гидроизоляция бассейна.

Общая стоимость договоров строительства составила более 200 млн рублей, уточнили в управлении экономического развития Липецкой области. Открытие спорткомплекса планируется в первом полугодии 2022-го. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс будет доступен и для маломобильных граждан.