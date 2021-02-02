С 29 по 31 января на территории Добринского района проводилось профилактическое мероприятие, направленное на выявление нарушений правил дорожного движения пешеходами, а также водителями, не предоставившими им преимущество при движении по пешеходным переходам.

По итогам рейда инспекторы ДПС выявили 5 нарушений ПДД.

По ст. 12.29 ч.1 КоАП РФ было выявлено 4 нарушения правил дорожного движения пешеходами. Санкции по нарушению данной статьи составляют 500 рублей.

В одном случае по статье 12.18 КоАП РФ за непредоставление преимущества пешеходам ответит водитель автомобиля. Штраф за данное нарушение составляет 1500 рублей.

Всего же в ходе проведения подобных рейдов за 2020 год сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Добринскому району выявили 313 нарушений ПДД пешеходами и 27 случаев, когда виноваты оказались водители.