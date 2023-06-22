На минувший неделе на поле неподалеку от села Талицкий Чамлык прошел семинар, на который были приглашены руководители и агрономы ряда крупных фермерских хозяйств Добринского района. Активный интерес к мероприятию проявили и наши гости, представители сельхозпредприятий соседних Воронежской и Тамбовской областей.

В мероприятии приняли участие глава Добринского района Александр Пасынков и его заместитель Андрей Тарасов, курирующий сельскохозяйственную отрасль. Основными «экскурсоводами» стали представители фирмы «Полигон Агро».

Компания начала работать в Добринском районе только в этом году. Индивидуальный предприниматель из Талицкого Чамлыка Александр Жданов выделил селекционерам 30 га земли, где разместились сотни делянок с различными сортами культур. Фирма занимается селекционной работой, испытывает различные сорта ячменя, кукурузы, сои, подсолнечника. В ходе осмотра опытных участков представители фирмы рассказывали о современных гибридах зерновых, зернобобовых и технических культур. Гости могли сравнить посевы, которые были обработаны от вредителей и болезней новейшими препаратами отечественного производства. Собравшиеся осмотрели делянки с ячменем, соей, которые подкармливались различными минеральными и органическими удобрениями.

От сельхозпроизводителей прозвучало много конкретных вопросов к представителям фирмы. Многие новинки они взяли себе на вооружение, чтобы применить в своих хозяйствах. Яркой была демонстрация сельскохозяйственных дронов и техники для взятия проб земли с полей для ее анализа в лабораториях.

— Что посеешь, то и пожнешь, — подвел общие итоги семинара Александр Пасынков, — гласит известная русская пословица. Но она верна только отчасти. На то, каков будет новый урожай, влияют еще немало агротехнических приемов. Это обработка растений гербицидами, пестицидами, фунгицидами и другими препаратами от вредителей и болезней, подкормка зерновых и технических культур удобрениями. А благодаря новейшей сельскохозяйственной технике, приемам агрономии и опыту наших земледельцев можно с уверенностью ожидать еще более высоких урожаев.

Это не последнее совместное мероприятие администрации Добринского района с данной фирмой. На 29 июля запланировано более масштабное событие. Одной из основных целей «Полигон Агро» является создание в Черноземье клуба агрономов, а также регулярное проведение подобных встреч «в полях», обмен опытом. А добринским сельхозпроизводителям есть чем поделиться со своими коллегами из других районов и областей.