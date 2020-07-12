Хорошая привычка — выписывать газету. В Демшинке растет число читателей «Добринских вестей»

Людмила Николаевна Мошнякова вот уже пять лет успешно возглавляет Демшинское отделение почтовой связи. Помимо нее, здесь трудятся еще два человека: почтальоны Валентина Александровна Пану и Ирина Александровна Злобина.

Со своей главной задачей — работать так, чтобы не было жалоб от населения, этот маленький женский коллектив справляется неплохо. На обслуживании у почтальонов два участка протяженностью 13 километров каждый.

— Из-за того, что носим с собой по две-три сумки (а иногда и больше), нас в шутку называют микроавтолавкой, — улыбаясь, рассказывает Валентина Александровна о своей работе. — Но доставка товара, я считаю, не самое главное в нашей работе. Важнее организовать подписку на ту же районную газету.

Валентина Пану трудится почтальоном совсем недавно, но в этой области она уже может поделиться собственным опытом.

— Год назад на моем участке «Добринские вести» выписывали 52 человека, сейчас уже 82. Если пенсионеры привыкли читать районную газету и уже не могут обойтись без нее, то с молодежью нужно поработать. Кто-то «на пробу» для начала оформляет подписку на один — три месяца, а потом, заинтересовавшись, продляет ее до конца года.

Ирина Александровна соглашается с подругой по работе:

— Некоторые за огородными хлопотами забывают выписать газету на второе полугодие. А когда не получат в назначенный день свежий номер районки, начинают звонить с просьбой продлить подписку. Газета все-таки людям нужна. Кстати, мы сами ее тоже выписываем и читаем.

Не поспоришь, что сельское почтовое отделение в наш век информационных технологий отчасти потеряло какие-то свои традиционные функции.

— Сегодня уже не так часто, а точнее, совсем редко пишут бумажные письма или отправляют посылки своим родственникам, — соглашается Людмила Мошнякова. — Но все же такие люди есть. В месяц через наше отделение проходит примерно полтора десятка частных писем. Знаем бабушку, которая с нетерпением ждет несколько строк от внука из армии. Кто-то пересылает детям посылки. Для них почта — по-прежнему незаменимый посредник при общении с близкими людьми. К тому же сегодня у нас появилось много других задач. Так что будем идти в ногу со временем, не забывая о том, что люди всегда с нетерпением и радостью ждут прихода почтальона.