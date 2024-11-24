Валентина Михайловна Нестерова из с. Талицкий Чамлык в этом году удостоена почетного знака «Слава Матери». Материал о ней читайте на второй странице.

Валентина Михайловна НЕСТЕРОВА из Талицкого Чамлыка — одна из 25 женщин Липецкой области, кто в преддверии Дня матери в нынешнем году представляла Добринский район в правительстве региона и была удостоена высокой награды — почётного знака «Слава Матери».

У Валентины Михайловны три дочери. Две из них — Александра и Светлана — уже взрослые, а третья Софья пока ученица, обучается в 6-м классе школы №2 п. Добринка. Все они, по словам мамы, радовали и радуют своими успехами их с мужем Михаилом Михайловичем, с которым они создали семью 30 лет назад, в 1994-м. Старшие хорошо обучались в школе, потом в вузах, стремятся стать настоящими профессионалами, для этого получили не одно, а несколько образований. К примеру, Александра имеет два высших, с 2018 года работает главным специалистом–экспертом в отделе образования Добринского района, уже сама мама 4-летней дочки Василисы.

Хорошо быть мамой трёх дочек. На фото: Софья, Светлана и Александра. Девушки поздравляют среднюю сестру с получением диплома бакалавра.

Светлана продолжает учиться в магистратуре Воронежского университета инженерных технологий и, имея диплом бакалавра, трудится специалистом по качеству на одной из известных фирм. Девушка в своё время с медалью окончила школу, и теперь в вузе имеет награды и грамоты за вклад в развитие студенческой науки, высокие достижения в учебе и активную общественную, творческую и культурную деятельность.

У младшей Сонечки главная работа — учёба в школе, к какой она тоже, глядя на сестёр, ответственно относится: отличница. Важнее же пока для девочки — беззаботное детство рядом с мамой и папой.

Дочери на самом деле прославляют своих родителей. Ну а их мама — тоже известный в нашем районе человек. Когда-то была золотой медалисткой, окончила Русский институт управления, теперь возглавляет Центр компетенции в сфере бухгалтерского учёта и муниципального заказа в нашем районе.

Валентина Михайловна — большая общественница: она активистка Союза женщин России Липецкого регионального отделения в Добринском районе. И в 2021-м году была награждена почетной грамотой Общероссийской общественно-государственной организации «Союз женщин России» за плодотворную работу, высокий профессионализм, активную гражданскую позицию и участие в реализации государственной политики по защите интересов женщин, семьи и детей. В этой общественной организации состоит и её первая дочка Александра.

Валентина Михайловна Нестерова: «Муж Михаил Михайлович — моя главная защита и опора в жизни».

— Мы сами с мужем родились в многодетных семьях, — говорит Валентина Михайловна, — поэтому тоже мечтали о большой семье, причём о трёх дочках. Так и получилось. Разница между первыми двумя и младшей большая, так что старшие были моими главными помощницами. Сейчас они вылетели из гнезда, и Соня стала мне по дому помогать. Хорошо быть мамой трёх дочек! Считаю себя счастливым человеком: у меня жива мамочка Клавдия Фёдоровна Нестерова, значит, я по-прежнему и сама ребёнок. Всегда она даст мудрый совет.

— А Вы для своих дочек кто: подруга, учитель, может, наставник в каком-то деле? — спрашиваю у собеседницы.

— Вечная и надёжная поддержка и защита, когда надо — подружка и учитель. Вообще, мы с мужем очень дорожим своими детьми, ждём старших домой с нетерпением. Супруг, кстати, тоже моя главная опора во всём. Мы с ним стараемся своим дочерям максимально уделять внимания и всем вместе, и каждой в отдельности, если это требуется.

— В чём, по-вашему, заключается счастье любой семьи, её, так сказать, фундамент и конкретно Вашей? — вновь задаю вопрос Валентине Михайловне.

— Думаю, ни для кого не секрет, что любая семья, если крепка, в основе своей имеет любовь и взаимное уважение. Очень важно уметь слушать и слышать другого, иметь подход к каждому. И в нашей, в том числе, всё это и стоит на первом месте.

В.М. Нестерова рассказала, что любимые великие праздники — Рождество и Пасху — встречают вместе.

Сами выросшие в дружных семьях, они по-прежнему тепло общаются со своими братьями и сестрами с одной стороны и другой, а также с их половинками и детьми. И стараются обязательно этой хорошей дружбе научить своих трёх дочерей.