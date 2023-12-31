Александр и Марина Калачевы в этом году отметили 10-летний юбилей совместной жизни.

Марина Николаевна родилась в Добринке, окончила Добринскую среднюю школу №1, отучилась на медсестру в Усманском медицинском училище. Сейчас работает в Добринской ЦРБ. Глава семьи родился в Натальино, после его семья переехала в Добринку, где он также окончил первую школу. Поступил в Воронежский аграрный университет на агронома, но после второго курса ушел в армию.

Будущие супруги познакомились на дискотеке в районном Доме культуры. Марина Николаевна даже помнит точную дату: 10 января 2012 года. У молодой пары завязались отношения. 23 февраля 2013 года они повенчались, а 27 июля сыграли свадьбу. В этом же году родился сын Арсений. Через два года появился Костя. Еще через год Вероника, а в 2021 году — еще одна дочка Анжелика.

Родители с детьми часто выезжают в развлекательные центры, на речку. Были на Кудыкиной и Галичьей горах. Дома есть место для подвижных спортивных игр. А в этом году посадили на участке сад, с саженцами яблонь, груш, черешни, кустарников.

Наступающий год по устоявшейся семейной традиции они будут встречать в узком семейном кругу. А на новогодних каникулах им тоже скучно не будет…