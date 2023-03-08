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Сотрудники полиции в Липецкой области получили оперативную информацию, что ранее судимый за незаконный оборот наркотиков 55-летний житель Липецка хранит дома запрещённые вещества.

Полицейские решили навестить мужчину, но когда тот увидел оперативников во дворе, начал оказывать сопротивление: сначала стал размахивать ножами, а затем взял в руки бензопилу, завёл технику и направил режущей частью в сторону правоохранителей.

Чтобы обезвредить буяна, пришлось вызвать дополнительные экипажи полиции.Используя щиты и спецсредства, правоохранители обезоружили и задержали нападавшего.

В ходе осмотра его жилища обнаружено и изъято 119 граммов марихуаны, что подтвердила экспертиза. В отношении мужчины следователи возбудили уголовное дело по части 2 статьи 228 Уголовного кодекса Российской Федерации.

Кроме того, материалы по факту нападения на сотрудников полиции переданы в следственные органы для принятия процессуального решения, сообщает МВД-медиа.