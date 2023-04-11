Всероссийский музыкальный фестиваль имени Тихона Хренникова пройдет с 9 по 12 июня на его родине в Ельце Липецкой области в девятый раз и будет посвящен 110-летию композитора. В этом году впервые его возглавит ученик Хренникова Александр Чайковский. На фестивале ждут не менее 30 тысяч гостей, сообщили в Липецкой государственной филармонии.

Первый день фестиваля посвятят академической музыке. Выступят Липецкий симфонический оркестр под управлением дирижера Феликса Коробова, пианистка Екатерина Мечетина и домристка Екатерина Мочалова. В открытии примет участие композитор Максим Дунаевский, который также является учеником Хренникова. «Будет звучать и музыка Вячеслава Овчинникова, который был учеником Хренникова, он известен по музыке к фильмам «Андрей Рублев», «Война и мир» и многим другим. Кроме того, выступят Камерный хор Московской консерватории и Тульский государственный хор под руководством Александра Соловьева», – рассказали в филармонии.

Второй день фестиваля будет посвящен театру. Липецкий академическим театр драмы имени Л.Н. Толстого покажет музыкальную комедию «Гусарская баллада», музыкальным руководителем которой стала оперная певица Любовь Казарновская. В этот же день в сопровождении Липецкого государственного духового оркестра выступит театр «Градский холл», созданный Александром Градским, который также был учеником Хренникова.

Третий день фестиваля станет фольклорным, выступят певица Пелагея и ее этно-рок-группа, ансамбль балканской музыки «Exilados» (Москва), квартет Боджгуа (Грузия). Также 12 июня состоится парад военных духовых оркестров, а 17 июня в рамках фестиваля на берегу реки Быстрая Сосна под открытым небом покажут оперу Александра Чайковского «Легенда о граде Ельце». Премьера оперы состоялась в июле 2011 года. В 2020-м «Легенда о граде Ельце» заняла третье место в номинации «Лучшее туристическое событие в области культуры (население до 100 тыс. человек)» премии Russian Event Awards – 2020. «Такие события не только дают зрителям возможность увидеть прекрасные постановки и прикоснуться к истории, но и делают Липецкую область привлекательной для туристов», – считает губернатор региона Игорь Артамонов.