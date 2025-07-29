Выставка «Хроники террора украинского неонацистского режима» открылась в областном Совете депутатов. В нее вошли работы, отражающие тяжёлые последствия массированных атак украинских боевиков по мирному населению Новороссии, а также приграничных территорий. Все фотографии сделаны под обстрелами ВСУ. Они фиксируют последствия террористических атак, изрешечённые здания, фото жертв. Также на фото и наши герои – военные и медики, которые спасают ни в чём не повинных людей. Открыл выставку вице-спикер облсовета Андрей Фролов. Экспозицию предоставила Госдума совместно с РИА Новости.

«Это история, свидетелями и участниками которой стали наши современники и соотечественники. Не чьи-то домыслы, которые можно подвергнуть сомнению, а зафиксированные факты. Знакомство с выставкой еще раз убеждает зрителя, что наша страна отстаивает правое дело», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.