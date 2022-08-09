Выставка «Романтика и будни пятилеток» проходит в Художественном музее Липецка. В экспозиции представлены произведения 1960-1980 годов из собрания Липецкого областного краеведческого музея, Художественного музея и Задонского краеведческого музея. Среди авторов представлены Виктор Сорокин, Виктор Лузанов, Виктор Королев, Вилен Дворянчиков, Александр Сорочкин, Юрий Гришко.

Более 80 работ широкого тематического спектра от традиционных пейзажей до мощных индустриальных панорам, от портретов людей труда до забавных жанровых сцен гости Художественного музея могут увидеть до 13 ноября. «Главные выставочные и концертные площадки, музеи, галереи и театры постоянно предлагают жителям Липецкой области новые интересные проекты. Культурная жизнь региона разнообразна и интересна. И такие экспозиции делают ее еще ярче, дают возможность увидеть разные грани искусства», – отметил губернатор Игорь Артамонов.