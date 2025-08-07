Художники рисуют индустриальные картины на Елецкой площадке ОЭЗ «Липецк»

Заводы Елецкой площадки ОЭЗ «Липецк» в начале августа открыли свои производственные площади для членов Союза художников России. Они делают эскизы промышленных объектов и оборудования, пишут портреты сотрудников трех предприятий. Это «Семенной завод КВС» (производство и упаковка семян сахарной свеклы), «Шанс Энтерпрайз» (выпуск средств защиты растений), «Петэксперт» (изготовление кормов для домашних животных).

При набросках эскизов художники советуются с руководителями и сотрудниками предприятий, что они хотели бы видеть на готовых картинах. Все вместе ищут наиболее выгодные ракурсы, вдохновляются заводскими лабораториями, лицами людей, станками или фасадами цехов. На заводах творческие гости пробудут пять дней. Часть своих работ они готовы подарить предприятиям.

Это уже третий подобный проект симбиоза художественного мастерства и производственных процессов. В 2024 году художники писали картины на предприятиях Грязинской площадки ОЭЗ «Липецк». После по итогам в особой экономической зоне была организована выставка для резидентов, гостей и сотрудников. Также работы липецких мастеров выставлялись на экспозиции всероссийского фестиваля «Время вперёд!», цель которого – популяризировать на холсте достижения промышленности и сельского хозяйства страны.

«Это не просто интересный опыт как для художников, так и предприятий Липецкой области. Это также летопись событий сегодняшних дней. Уже через год – два это станет историческим свидетельством», – отметил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.