Галерея современного искусства «Буксир» открывает конкурс и ждет заявок от художников, которые готовы интерпретировать сказки Александра Афанасьева в современные визуальные высказывания.

Для создания объектов современного искусства художникам предложат использовать мусор, который собирается и сортируется на территории Кудыкиной горы, а также материалы, предоставленные партнерами проекта: Экотехнологии, Собиратор, Kitami и другими.

Новыми смыслами территорию Кудыкиной горы дополнят образы, созданные художниками на основе сказок: Три царства — медное, серебряное и золотое, Хрустальная гора, Морской царь и Василиса Премудрая, Волшебный конь, Сказка о молодце-удальце, молодильных яблоках и живой воде, Вещий дуб, Жар-птица и Василиса-царевна и других.

В результате резиденции в парке «Кудыкина гора» откроется выставка арт-объектов. По итогам конкурса будут отобраны шесть участников, два места предоставляется художникам из Липецкой области. Они смогут получать стипендию, жить в парке от двух недель до двух месяцев.

Заявки на участие в резиденции принимаются до 1 февраля. Подать заявку и подробнее узнать о проекте и условиях можно по ссылке.