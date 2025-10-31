Художница из села Волчье Добровского округа выиграла международную премию «Женщины за сохранение традиций» в номинации «Традиционные ценности вокруг нас», представив жюри традицию сельчан рисовать узоры на песке на Троицу. Церемония награждения прошла в Москве.

Ольга Шуваева — многодетная мама, директор Волченского досугового центра культуры. Волченские узоры — это уникальные ковры из цветного песка, добытого в местных оврагах. В праздник Троицы волченцы рассыпают песок возле своего дома в форме кругов, волн, цветов, солнца и других фигур.

Награждение победителей международного конкурса «Женщины за сохранение традиций» прошло в Петровском путевом дворце Москвы в рамках Международного форума «Женщины за сохранение традиций», организованного Советом Евразийского женского форума совместно с Национальным центром исторической памяти при Президенте РФ. Участницами форума стали около 2000 женщин из разных регионов России и более чем 35 стран мира, включая США, Канаду, Австралию, Индию, Францию и другие. Всего в конкурсе — шесть номинаций, одну из которых и взяла Ольга Шуваева.

Также в рамках форума прошёл показ елецкого кружева в современном прочтении.

«Прекрасно, что наши традиции, наши «Волченские узоры», получили такое высокое признание. Поздравляем Ольгу и всех жителей села с этим выдающимся достижением!» — комментирует губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.