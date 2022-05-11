Открытие выставки члена Союза художников России Елены Логуновой «Край Липецкий – источник вдохновенья, души посыл и творчества стремление» состоится 13 мая в Центре изобразительных искусств в Липецке. Елена Логунова – один из самых талантливых молодых живописцев России, сообщили в управлении культуры и искусства региона.

«Ее многочисленные выставки проходили в разных городах, но душа Елены прикипела именно к липецкому краю, – рассказали в управлении. – Липецку Елена Логунова интересна в первую очередь тем, что, являясь уроженкой Твери, она большую часть своих последних работ посвятила липецкой земле, а именно заповедным паркам нашей области – Воргольскому, Кураповскому и в первую очередь археологическому парку Аргамач. Елена Логунова является идейным вдохновителем и организатором Всероссийского зимнего пленэра, который проводится уже второй год в парке Аргамач. В 2022-м пленэр собрал художников из 23 российских регионов».

Липецкие просторы, природа, люди, памятники старины и наша культура стали для Елены источником вдохновения в последние годы, что вылилось в создании большой экспозиции ее работ. В них – очарование древних памятников архитектуры, русских храмов, образы малых городов и неброская красота полузаброшенных сел. Выставка продлится до 19 июня. «Музеи и художественные галереи Липецкой области постоянно приглашают любителей искусства на самые разнообразные выставки, знакомство с которыми расширяет кругозор и развивает художественный вкус», – неоднократно отмечал глава региона Игорь Артамонов.