Апелляционная инстанция оставила без изменения приговор Октябрьского районного суда г. Липецка в отношении ранее судимого липчанина , признанного виновным в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью потерпевшему, а также хулиганстве, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия.

Как установлено материалами уголовного дела осужденный в ходе ссоры с потерпевшим на почве личных неприязненных отношений нанес ему более 2 ударов кулаком в область головы, причинив черепно-мозговую травму.

В ходе следствия указанные действия квалифицированы по ст. 112 ч. 1 УК РФ.

Кроме того, находясь в состоянии алкогольного опьянения на балконе квартиры, расположенной на третьем этаже многоэтажного дома, осужденный нецензурно выражался в адрес полицейских, прибывших по вызову, а также стоявших граждан у подъезда.

Затем из хулиганских побуждений, швырнул в сторону патрульного автомобиля пластиковую бутылку с бензином и горящим фитилем, а затем скрылся с места происшествия.

Бутылка загорелась, однако огонь потушили сотрудники полиции.

По данному факту виновному было предъявлено обвинение по ст. 213 ч.1 п. «а».

Осужденный вину признал частично, пояснив, что бутылку бросил на улицу, поскольку был пьян и не смог потушить горящий бензин, нецензурной бранью не выражался.

Однако эта версия была опровергнута прокурором, участвовавшим в апелляционном рассмотрении жалобы осужденного.

Приговор районного суда, согласно которого осужденному назначено по совокупности совершенных им преступлений наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы в исправительной колонии строгого режима, вступил в законную силу, сообщает прокуратура Липецкой области.