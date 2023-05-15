Кристина и Иван познакомились в конце августа прошлого года. Ей девятнадцать, он на год старше. Вскоре молодые люди начали встречаться. Им понадобилось совсем немного времени, чтобы понять: оба нашли свою вторую половинку.

Пышную свадьбу решили не устраивать. Оба сошлись на том, что достаточно после росписи семейного застолья с самыми близкими людьми. Но ситуацию «подкорректировали» мамы жениха и невесты. Созвонились, поговорили и … решили расширить круг приглашенных. А местом проведения банкета выбрали кафе.

В результате получилось веселое, многолюдное торжество. Кристина рассказывает, что ей даже пришлось на время подменить тамаду, чтобы провести конкурсы с детьми, которых было много на их празднике.

Свадьба была в марте. У молодоженов Логвиновых еще продолжается медовый месяц. Живут они пока с родителями Ивана в Добринке. Но уже планируют снимать отдельное жилье. Сейчас решают вопрос с трудоустройством. Кстати, профессии у обоих в наше время очень востребованные: тракторист и парикмахер. А Кристина к тому же еще и мастер делать татуировки. Говорит, даже о соцконтракте подумывает, чтобы открыть свое дело.

— Жить будем в Добринке, — рассказывает Кристина. — Ивану город не нравится, да и я устала от его суматошного ритма, пока там училась. Муж любит возиться с техникой и хорошо в ней разбирается. На свадебные деньги мы купили себе свою первую машину. Я вот тоже собираюсь отучиться на права. Так что пока все складывается хорошо.

Блиц-опрос для Кристины

— За что цените своего супруга?

— Он очень добрый, открытый, надежный и, что тоже очень важно, веселый.

— Кто в доме главный?

— У нас равноправие.

— Трудности первого месяца семейной жизни?

— Их у нас нет. Помогает старшее поколение: подсказывает, наставляет.

— Что вам нужно для семейного счастья?

— Свое отдельное жилье, а в будущем, конечно, дети.

Ольга ФРОЛОВА.

Фото Марины Малыхиной.

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