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Сегодня, 7 сентября, в ОПСП №13 ст. Хворостянка Добринского района поступило сообщение от жительницы с. Богородицкое с просьбой спасти собаку.

Хозяйка животного Елена Саввина пояснила, что собака находится на чердаке нежилого дома и не может оттуда выбраться вот уже 5 дней.

Вызволением несчастного питомца занимались пожарный спасатель Сергей Некрасов и водитель пожарной автомашины Александр Коробов.

Встреча спасенной собаки и ее хозяйки стала очень трогательной. Этот момент удалось запечатлеть на фото.