Территория Хворостянского сельсовета благоустраивается. Ремонтируются и приводятся в порядок социально значимые для селян объекты.

Два местных кладбища, «семнадцатое» и «первомайское», значительно преобразились нынешней весной. Силами общественников отсюда вывезли не менее пятидесяти тонн мусора и расширили территорию. В работе помогало техникой местное сельхозпредприятие «Евро Ланд». Его руководитель Алексей Дымский всегда откликается на просьбы, которые касаются наведения порядка на общественных пространствах.

Кроме того, регулярно проводится окашивание территории сельсовета. Этим занимается самозанятый местный житель Леонид Кутепов.

Но, пожалуй, наиболее значимым объектом в плане благоустройства стало асфальтирование улицы Железнодорожной. Один километр сто метров идеально ровного покрытия, радостные хворостянцы и довольная ребятня. По словам главы сельского поселения Хворостянский сельсовет Владимира Курилова, привести улицу в образцовое состояние помогли средства из дорожного фонда. В прошлом году основание дорожного полотна отсыпали щебнем и укатали. С наступлением весны на твердую «подушку» уложили выравнивающий, а затем и основной слой асфальтобетона. Получилось на загляденье.

Жительница Железнодорожной Надежда Виндюрина, завидев редакционную «Ниву» и корреспондента «ДВ», поспешила высказать свое мнение о благоустройстве улицы.

— Живу здесь с 1976 года, — сообщила женщина, — сколько раз мы поднимали на сходах вопрос про асфальтирование, уже и не припомню. И всегда слышали казенные ответы «сделаем», «в проекте», «потерпите немного». По Железнодорожной, мимо наших окон, ходил автотранспорт в сторону работавшей тогда химбазы. Так дорога была настолько плохая, что зачастую с «КамАЗов» на обочину падали металлические бочки. Ям и ухабов было предостаточно. Сейчас мы, жители, не можем нарадоваться новому асфальту. Кроме этого, сельсовет обещал расширить обочину. Спасибо всем, кто позаботился о нас.