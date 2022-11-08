«Хвостатый добрый кросс» состоялся накануне в лесополосе парка Металлургов в Липецке в рамках заключительного в 2022 году забега от команды Lipetsk Running.

Впервые организаторы предложили участникам помимо традиционных детских и взрослых дистанций преодолеть путь до финиша вместе с домашними животными. Липчане привели с собой не только собак всех размеров и пород, но и одного хорька. Участие в «Добром кроссе» было бесплатным для всех, а вместо стартового взноса организаторы предложили участникам принести корм, пеленки, каши и другие необходимые вещи для приюта «Дворянское гнездо».

«Хвостатый добрый кросс» стал первым мероприятием в рамках проекта «Спортивное волонтерство». Волонтеры, сопровождающие беговое сообщество, с 2019 года являются постоянными соорганизаторами крупных спортивных марафонов, полумарафонов и забегов. «Волонтерство стало неотъемлемой частью нашей жизни, а направлений, по которым люди готовы бескорыстно помогать, появляется все больше и больше. Радует, что липчане активно принимают участие в этих активностях», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.