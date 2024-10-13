Хлебосольные Шахлар и Улькер (справа сидят) и их пятеро сыновей всегда рады видеть у себя гостей.

Столько мальчишек воспитывают супруги Улькер и Шахлар ИСАБАЛАЗАДЕ из Верхней Матрёнки

К НАМ — ПОСЛЕ НОРИЛЬСКА

С 2014-го года семейство проживало в наших краях, только сперва в Приозёрном, в последние годы — на центральной усадьбе этого сельсовета. Хозяева дома лишь юность и детство провели на малой родине (родились в одном из районов Баку Азербайджана), а потом объехали всю Россию с севера на запад и до наших мест.

— В Норильск рано уехал, там потом и мои родители жили, — говорит о себе глава семейства, — папа много лет был начальником грузового поезда, объехал полсвета. На севере я выучился на автослесаря, но работал в шахте.

В Заполярье родились и четверо их сыновей: Руслан, Аслан, двойняшки Юсиф и Юнус. Из них лишь старший в нынешнем году окончил 9 классов Верхнематрёнской школы, поступил в Липецкий машиностроительный колледж, а остальные — школьники. Аслан пошёл в 9-й класс, двойняшки — в 5-й, а самый младший Шаиг, так названный в честь дедушки по отцу и родившийся уже в наших краях, стал 3-классником.

— Как оказались здесь, ведь такая даль и от Баку, и от Норильска? — спрашиваю у многодетных родителей.

— Наши близнецы родились слабенькими, — рассказывает их мама, — детям нужен был мягкий климат и солнце. В условиях Крайнего Севера, где полгода ночь, выходить их было проблематично. Врач посоветовал самым лучшим вариантом Черноземье…

Старшие два сына, можно сказать, улетели из дома. Зато трое младших помогают родителям.

ПРИОЗЁРНОЕ ВСТРЕТИЛО ГОСТЕЙ

Здоровье ребятишек для них, как для любых мам и пап, всего дороже. Так многодетная семья оказалась в Приозёрном. С ними приехали сюда и родители Шахлара.

— Ранее у меня тётя жила в Луговатке Воронежской области, там же мой родной брат, это отсюда недалеко, — объясняет отец мальчишек, — вот мы и приехали сюда.

И уже через год, в 2015-м, в Приозёрном появился новый житель и пятый сынок в семье. Исабалазаде сразу же показали себя на новом месте очень трудолюбивым семейством. Развели немало голов на своём подворье. Мы вместе с хозяином начали считать: лошадь, более 40 коров, около 70 бычков и тёлочек, 30 овец…

Братья-двойняшки Юсиф и Юнус — постоянные участники различных мероприятий в школе. Мечтают стать артистами.

— Нелегко вам со всем этим поголовьем было справляться? — интересуюсь у собеседников.

— Тяжело, конечно. Но мы нанимали пастуха, коров доили двумя аппаратами. Как говорится, и старые, и малые помогали в заготовке кормов, — говорит Улькер.

Несколько лет они трудились не покладая рук в Приозёрном, но в 2018-м году семью постигло горе: умер самый старший из рода — отец Шахлара. Вместе с его мамой они уехали на похороны в Баку, распродав здесь всю живность. По традиции этого народа супруга остается жить там, где могила мужа. По этой же причине и мама Улькер осталась в Азербайджане.

— У нас в Баку 2-этажный родительский дом, — рассказывает Шахлар, — его тоже жалко бросать. Хотя я, честно признаюсь, уже чувствую себя там как не в своей тарелке. Ведь ещё в юности оттуда уехал, отвык от всего. Давно живу в России.

ОТ КАЛИНИНГРАДА ДО ВЕРХНЕЙ МАТРЁНКИ

Однако после Баку наши знакомые не в Приозёрное вернулись, поскольку тут уже ничего не держало, а уехали на запад, аж в Калининградскую область. И там тоже Улькер и Шахлар стали знатными животноводами: развели 40 голов крупного рогатого скота. Многодетной семье местная власть предоставила хороший дом.

— Только мы скучали по Добринскому району, — рассказывают они, — хотя вроде всё в Калининградской области хорошо складывалось. И в один прекрасный момент решили вернуться в Верхнематрёнский сельсовет. Мальчишкам надо было ходить в школу, поэтому выбрали не Приозёрное, а центральную усадьбу — Верхнюю Матрёнку.

Одним словом, с 2021-го года их семья живёт в том доме, куда мы к ним в гости приезжали. Хозяин перестраивает его на свой лад. Он сейчас трудится механизатором в «Добрыне», Улькер — поваром в школьной столовой. Мальчишки учатся. Прошедшей зимой и мама Шахлара вновь навещала их, тем более что в Луговатке ещё один сын у неё проживает.

МАЛЬЧИШКИ — НАРОД АКТИВНЫЙ

— Пятеро мальчишек у вас, наверно, строго их воспитываете? — задаю вопрос главе семейства.

— Мы их серьёзно воспитываем, — говорит многодетный отец, — только такой строгости, как в моём детстве, уже нет, да и лишат либо родительских прав теперь за это.

И он поведал, причём в присутствии своих детей, как его с братом и сестрой когда-то воспитывали.

Братья Исабалазаде любят не только выступать на сцене, но творить руками. На фото — со своими поделками.

— Сейчас к ужину или хоть обеду порой они тянутся у нас, а мы тогда в положенное время садились за стол. Опоздал — ничего не получил. Жди следующего застолья. И уже к нему ты, нагонявшись за день, никогда не опоздаешь. Так и воспитывалась дисциплина и пунктуальность. Уверен: это правильно было. В наше время, если оставишь так дитя без еды, соберёшь в свой дом огромную комиссию по правам ребёнка.

Ещё Шахлар вспомнил, как всего один раз решил прогулять школу и не обрадовался потом такой свободе. Как только отец узнал, поставил в угол на одной (!) ноге, а рядом посадил бабушку с колючей виноградной лозой. Лишь внучек захочет вторую ножку опустить на пол, бабуся — хлясь по ней веткой: «Не прогуливай школу!». — Разве в следующий раз вздумаешь не пойти? — спрашивает он сам у себя. — Полетишь вприпрыжку. Хотя я, например, очень любил спорт, посещал бассейн, занимался каратэ, имею чёрный пояс по нему. В общем, мы могли себя организовать.

Рассказал, что даже достаточно взрослому подростку (всего год до выпускного) велено было в 21 ноль-ноль уже находиться дома даже летом. Мой собеседник позволил себе у друга на выпускном вечере задержаться до 23 часов, хоть знал, что наказание за это — месяц никуда ни ногой по вечерам. Так и получилось.

— Где-то, может, с нами родители и были очень строги, только это всё воспитывало в нас же самих твёрдый характер, — заключает мужчина.

Подумала, может, и не надо такую строгость к их детям проявлять, поскольку, например, глава поселения Наталия Васильевна Жаворонкова и педагоги о них хорошо отзываются. Называют трудолюбивыми и готовыми прийти на помощь в любую минуту. Ну а родителям мальчики помогают по хозяйству в обязательном порядке. Двойняшки в школе участвуют во всех постановках, играют в кукольном театре. И, что удивительно, увлечены бисероплетением. Мы привыкли считать его девичьим занятием, оказывается: оно и мальчишкам нравится…

ПО ТРАДИЦИЯМ СВОЕГО НАРОДА

— Как же Вы при такой серьёзности родителей невесту себе нашли?

— О, целая история, причём с обязательным присутствием наших традиций.

И мой собеседник погрузился воспоминаниями в свою юность. У его народа невесту обычно мама с папой находят.

Шахлару Улькер тоже когда-то приглядели родители, она жила в соседнем посёлке. Девушка парню очень понравилась, когда украдкой приходил на невесту поглядеть и даже не знал, что ей всего на тот момент 14 исполнилось. По его словам, выглядела намного старше, примерно того же возраста, как сам. Только жених забеспокоился, что вдруг её родители не захотят отдать дочку за него. Прошло время, сваты от Исабалазаде пришли в дом к Джавадовым.

И тут начался традиционный народный спектакль: хоть обе стороны к тому моменту уже знали, что все согласны, тем не менее представители жениха три раза получали отказ. И лишь на четвёртый — рукопожатие. И все сваты со старшими рода невесты садились пить сладкий чай (такая традиция).

— Свадьба была очень пышной, — вспоминают мои собеседники, — человек 500 гостей, приглашают обычно всех, кого знают. Мулла прочитал молитву до того.

Вновь слышу большую историю про само торжество, которое длилось несколько дней. Первый день называется «Печёный вечер» (режут бычка и готовят печень или мясо с картошкой), ещё туда же 10, а то и 20 баранчиков, 200 кур… Ну мыслимое ли дело накормить полтысячи людей, сидящих в палатке, причём в ней только жених и его гости, невесты там нет. Она сидит с подружками дома, тихонько радуясь своей свадьбе.

Второй день — непосредственно у жениха. Невесты там тоже не бывает. А гости — практически те же… Конечно, в какой-то момент обязательным был и ЗАГС с белым платьем, которое вместе с туфлями и золотыми украшениями молодой муж покупал для избранницы. Важнее, правда, они считают молитву муллы, запись о браке — чистой формальностью для получения документов. И свою девичью фамилию жена оставила при себе до сей поры.

Потом на трое суток молодых закрывали дома, никуда не выпускали, лишь через дверь его родители подавали им еду. И только на шестой (!) день всем гостям Шахлар представлял свою невесту. Как давай тут все веселиться! Свадьба ведь у родственника. Скорее накрывать столы, повара готовят, стараются. Правда, гостей уже не 500, а человек 40.

— Вы так рано вышли замуж, не побоялись? — интересуюсь у Улькер.

— Жених мне очень понравился, а к семейной жизни мама всегда готовила, да и свекровь у меня хорошая, многому научила, во всём помогала. Мы год у них прожили, а потом все уехали в Норильск. Я считаю себя счастливой женой и мамой. Дочки нет, зато сынки во всём помогают.

Мальчишки во время нашего разговора сидели тут же и внимательно слушали рассказ родителей об их знакомстве и традициях своего народа. Для них это было в диковинку узнать. Смеялись. Спросила у них, за что больше всего ценят маму с папой, и услышала в ответ: за доброту и понимание.

— Какое блюдо, приготовленное мамой, нравится? — задала вопрос младшим.

— Торт шоколадный у мамы вкуснейший, а папа хорошо шашлык и яичницу готовит.

Оказывается, хозяйка серьёзно ещё увлечена кондитерством. И когда успевает? На дворе вновь несколько голов бычков, коза, барашек, утки, гуси, индюшки. А вот 450 выведенных инкубатором цыплят весной погибли из-за вируса. Хозяевам, конечно, жалко и свой труд, и время, да и столько яиц загублено.

Мои собеседники не отчаиваются, трудятся дальше. Говорят, что больше никуда не поедут. Верхняя Матрёнка — это их теперь уже родное пристанище.