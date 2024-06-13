Очередное заседание клуба «Родник» было посвящено 225-летию со дня рождения поэта и создателя современного литературного русского языка Александра Сергеевича Пушкина

Вот и вновь я попала на заседание клуба творческой интеллигенции «Родник». Признаюсь, довольно-таки редко мне удается присутствовать на подобных мероприятиях. Но каждый раз после таких встреч получаю мощный заряд жизненной энергии и позитива.

Убеждена: нет ничего дороже человеческого общения. Моя душа, обремененная ежедневными пустыми (по большому счету) хлопотами и суетой, во время таких встреч обогащается. Она наполняется опытом людей, с которыми довелось тесно пообщаться, позаимствовать у каждого из них по капельке того, чем я, быть может, не обладаю или чего у меня недостаточно. Кто-то невзначай передаст мне умение делиться щедростью души, кто-то научит сопереживать людям, понимать их, принимать такими, какие они есть, видеть прекрасное в простых вещах, окружающих нас. Это дорогого стоит. Такое состояние можно сравнить с пересыхающим в засуху ручьем. Пройдет дождик – и живительной влагой наполнится русло, оживляя притихшее журчанье веселого ручейка.

Так и у меня: после родниковских встреч начинаешь ярче воспринимать мир, да и давно знакомых тебе людей вдруг можешь увидеть как бы с другого ракурса…

Такие мысли роились в моей голове, когда возвращалась я с этой встречи. Думаю, что во многом они были навеяны светлыми, чувственными, эмоциональными стихами поэта. А их на встрече прозвучало множество. Участники декламировали их наизусть: кто-то отрывки из «Евгения Онегина», кто-то полюбившееся «Буря мглою небо кроет», вспомнили и строки из «Руслана и Людмилы». Ольга Матыцина прочла свое письмо-признание Пушкину «Я Вас люблю, поэт…». И уж вовсе полной неожиданностью прозвучало короткое авторское стихотворение Анатолия Рукина (человека, в общем-то далекого от поэзии), пронизанное любовью и посвященное своей супруге. Так вдохновил его Пушкин, такие нежные чувства пробудил в его душе поэт. Александр Сергеевич, действительно, способен творить чудеса своей лирой.

Встреча состоялась 6 июня – в день рождения классика русской литературы, великого нашего поэта. Впрочем, своим его считаем не только мы. Общеизвестен такой интересный и забавный факт: в Эфиопии под памятником А.С. Пушкину стоит подпись «Нашему поэту».

На просторах интернета можно отыскать великое множество других примечательных фактов об этом одном из самых известных и любимых русских писателей. Например, немногие знают, что по количеству написанных о нем книг Пушкин занимает 19 место среди других знаменитостей. В этом списке он находится ниже имен Иисуса и Вагнера, но выше великого Бетховена.

Александр Сергеевич был настолько талантлив, что вдохновлял своими произведениями Гоголя и невольно поучаствовал в создании более 4000 произведений искусства, музыки и литературы.

Вот такой он, наш гениальный Пушкин.

О нем – великом и величественном, знакомом с раннего детства – говорила руководитель клуба Тамара Шигина. Она напомнила, что корни Александра Сергеевича есть и на нашей липецкой земле.

Его прадед капитан Алексей Федорович Пушкин с семьей проживал в родовом поместье в селе Коренёвщино. Там родилась Мария Алексеевна – будущая бабушка Пушкина. Именно она и его няня Арина Родионовна стали для маленького Саши первыми учителями живого русского языка.

Трепетную любовь к великому и могучему будущий поэт пронес через всю свою жизнь. Он был первым русским писателем того времени, творившим исключительно на русском, а не на французском (как было принято) языке…

Вся встреча родниковцев была пронизана творчеством гениального классика. Но вспомнили мы и нашего земляка-поэта Вячеслава Ивановича Сидорова, которому 22 июня текущего года исполнилось бы 75 лет. Одна из страниц нашей встречи была посвящена его творчеству.

Кстати, подчеркну, что само мероприятие проходило на павловской земле, именно там, где родился и вырос Вячеслав Иванович. Это дань нашей памяти ему.

Изумительно вкусный, нежный медовик — творение рук гостеприимной хозяйки Галины Рукиной. Ольга Матыцина готова продегустировать.

Родниковцы признательны жителям Павловки, супругам Анатолию и Галине Рукиным, пригласившим всех членов клуба к себе в гости. Там, в их цветущем дворике, в уютной беседке, за чашкой душистого смородиново-мятного чая, да за самоваром, да за румяными ароматными пирожками, медовым русским тортом и состоялась наша незабываемая теплая встреча.

Письмо Пушкину

Я Вас люблю поэт, не скрою,

Не за Онегина, хотя

Письмо Татьяны всё ж порою

Читаю вслух иль про себя.

Но Ваши сказки мне дороже,

Я их частенько достаю,

Они мой ум сильней тревожат

И душу трогают мою.

Певец Людмилы и Руслана,

Царевны мёртвой и живой,

Царя беспечного Салтана

И рыбки в море золотой,

Я Вас люблю!

Люблю всё более!

Звоню во все колокола!

И если б было в моей воле,

От смерти злой уберегла!

Чернавку с яблоком к Дантесу,

А не к царевне молодой,

Послала бы. Ещё для весу —

Того, кто с длинной бородой.

Желанье б рыбке загадала:

Спасти поэта в тот февраль.

Увы, я сильно опоздала,

Почти на 200 лет, как жаль.

И всё ж уверена вполне:

(Дантес в аду, конечно, чахнет)

Поэт не умер! Он в стране,

Где русский дух, где Русью пахнет!

Он там с котом по цепи ходит

Налево, вправо и кругом.

Налево песнь поэт заводит,

А сказку молвит вечерком:

— У Лукоморья дуб зелёный…

Ольга Матыцина.