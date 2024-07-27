В 2023 году на инвестиционной карте Добринского района появилось новое предприятие — АО «Добринка», которое специализируется на оказании услуг по приемке, хранению, отгрузке зерновых культур (ячменя, пшеницы, подсолнечника и сои) автомобильным и железнодорожным транспортом. Расположилось оно в пустующих помещениях бывшего ООО «Настюша» в районном центре.

На минувшей неделе состоялось открытие этого предприятия, в котором приняли участие глава Добринского района А.Н. Пасынков, его заместители О.Н. Малыхин, А.А. Тарасов, Г.М. Демидова, а также руководители крупных агрохолдингов, фермерских хозяйств соседних муниципалитетов Липецкой и Тамбовской областей.

После официальной церемонии, когда была перерезана символичная красная лента, акционер и операционный директор АО «Добринка» О.И. Буздес, директор департамента управления проектами Управляющей компании «Би Ай Гранум» (в которую входит АО «Добринка») М.В. Глухих, а также исполнительный директор В.В. Козлов провели для руководителей района и сельхозпроизводителей экскурсию по цехам предприятия. Их несколько: зерновой, механический, хозяйственный. Есть аккредитованная зерновая производственно-техническая лаборатория и коммерческий отдел. Имеется и служба секретариата.

По словам руководителей АО «Добринка», в его инфраструктуре есть железнодорожные пути необщего пользования с фронтом погрузки 10 вагонов, здание мастерской и офисное помещение, автомобильные и железнодорожные весы, крытый навес под зерно. На реконструированных складах и крытой площадке может храниться одновременно до 7000 тонн зерна. Его погрузка в вагоны-зерновозы осуществляется зерновой норией (до семи вагонов в смену).

Проблем с поставщиками сельхозпродукции быть не должно. Основные из них — сельхозпредприятия и крупные фермерские хозяйства Липецкой, Воронежской и Тамбовской областей. Рынками сбыта, по мнению руководства предприятия, станут не только Россия, но и страны ЕС, а также Иран.

Пока идет постепенная реконструкция старых и строительство новых производственных помещений, на предприятии задумываются о реальных планах на будущее. Среди таковых — увеличение объемов приемки, хранения и отгрузки зерновых культур, а также объемов складских помещений, открытие второй точки погрузки и монтаж второй нории. В перспективе — строительство площадки под приемку минеральных удобрений, поступающих по железной дороге, твердое покрытие на всей территории предприятия, приобретение необходимой грузовой техники. Увеличение производственных мощностей одновременно повлечет и увеличение штатной численности работников.

Подводя итог мероприятия, А.Н. Пасынков подчеркнул:

— Мы заинтересованы в том, чтобы на добринскую землю приходили инвесторы. Это влечет за собой создание новых рабочих мест, а также дополнительные отчисления в районный бюджет. Поэтому будем оказывать вам необходимую поддержку. В добрый путь!