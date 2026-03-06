… И это всё о ней

С Надеждой Ивановной Комаровой я познакомилась два года тому назад. Она пришла в редакцию, чтобы через газету рассказать о женщинах, которых она, как социальная работница, обслуживает.

— Они достойны того, чтобы добринцы узнали, вернее, вспомнили о них, — пояснила гостья. — Ведь каждая из моих подопечных (а их у Н.И. Комаровой 13 человек) так много сил, знаний, труда и личного здоровья отдала в свое время на благо района! Вот я и подумала: сейчас они в преклонных годах, нуждаются не только в помощи, но и в моральной поддержке. Такие люди — гордость района, наш золотой фонд, образно говоря. Мы должны помнить их, уважать и всячески поддерживать.

Я была абсолютно солидарна в этом вопросе с Надеждой Ивановной. Потому и появились впоследствии статьи о великих труженицах, проживающих на территории Пушкинской сельской администрации (ныне Пушкинского территориального отдела).

С Н.И. Комаровой с тех пор у нас сложились дружеские рабочие отношения. Порой мы перезванивались, и я узнавала, к примеру, что в один из дней она кого-то из своих подопечных привозила (кстати, на личном автомобиле) на прием к районному доктору, а в следующий раз сделала им маленькие подарочки к новогоднему празднику.

— Небольшой пакетик фасованного чая и кое-что из сладостей, — рассказывала собеседница. — По большому счету это такая мелочь, но как же счастливы были мои бабулечки! Как искренне благодарили меня.

В этих теплых, человеческих заботах о людях, живущих рядом, вся эта женщина — социальная работница Надежда Ивановна Комарова.

19 февраля она отпраздновала свой юбилейный день рождения. Узнала я об этом от ее подопечных. Одна из них (Зинаида Григорьевна Коровина) написала письмо в редакцию, с другими (Верой Григорьевной Филатовой и Валентиной Александровной Шкуриной) мы пообщались по телефону. И получился незамысловатый рассказ еще об одной нашей землячке, чье большое и доброе сердце согревает не только родных по крови людей.

Она — моя скорая помощь

Какого же хорошего человека послал мне Господь в старости! Во всем мне помогает: и покупки сделает, и лекарства принесет. С оплатой коммунальных услуг благодаря ей тоже никаких проблем у меня нет. Кто-то с квитанциями на почту идет, очередь выстаивает. Моя же Надюша меня от всего этого устранила: сама показания со счетчиков снимет, всё обсчитает, оплатит. Я ей только денежки отдаю.

А как только весна приходит — спешит на мой участок. Подготовит его, посадит всё, что я попрошу. У нее нет отказа ни на одну мою просьбу. Ладно уж овощи высадить. Но она ведь и цветочки мне предложит посеять. И ухаживает за всем с любовью. Потому и урожай каждый год хороший. Это с ее легкой руки.

К сожалению, сама я тяжелую физическою работу выполнять не могу. Так что Надежда Ивановна — моя главная помощница. Моя скорая помощь.

Я знаю, что Надя наша ко всем своим бабулечкам (именно так она зовет нас) относится с пониманием, всегда приходит на помощь. Если сама не справляется — мужа просит подсобить. Он у нее мастер на все руки. Даже как-то у одной из подопечных канализацию ремонтировал.

У меня трое детей. Но живут они далеко: дочка в Керчи, сыновья — один в Москве, другой и вовсе в Республике Беларусь. Я давно уже много раз и бабушка, и прабабушка. Дети не прочь забрать меня к себе. А я не хочу. Пока двигаюсь помаленьку и пока есть у меня такая помощница, как Надежда Ивановна, хочу в родном доме пожить. И хожалочка моя (так я ее называю) меня понимает и поддерживает. Очень благодарна ей за это.

Спасибо, Надежда Ивановна, за твое большое и доброе сердце. Желаю крепкого здоровья, счастья, пусть на всё у тебя хватает сил.

С уважением,

КОРОВИНА Зинаида Григорьевна.

Надежда — отличница наша

— Надя — круглая пятерочница, отличница, — в шутку говорит о своей социальной работнице ее подопечная В.Г. Филатова. — Ей же сегодня 55!

По этому прекрасному поводу и состоялся наш телефонный разговор с Верой Григорьевной. Сейчас она на заслуженном отдыхе. До этого десятки лет учительствовала.

— Надежда Ивановна — моя ученица, — рассказывает пенсионерка. — Хорошо знаю ее с детства. Она из многодетной семьи. Родители воспитали детей достойными людьми. Главное качество, которое они смогли привить им, — чуткое и внимательное отношение к окружающим, трудолюбие.

Педагог уверена, что без этих качеств ее ученица не смогла бы стать хорошей социальной работницей.

— Ведь мы, ее подопечные, каждая со своим характером. И не всегда простым, — размышляет В.Г. Филатова. — А она ко всем нам смогла ключик подобрать. Ее работа в этом плане схожа с учительской.

Конечно, круг обязанностей любого социального работника определяется соответствующими должностными обязанностями. Но разве все случаи возможно предугадать?

Вера Григорьевна, к примеру, вспомнила недавний случай, когда из-за резкого перепада температуры на улице курочки ее оказались в «плену»: пристыла дверь в сарай. Да так ее приморозило, что пенсионерка не в силах была самостоятельно даже щелочку проделать, чтобы покормить своих пернатых.

— Пришлось Надежде Ивановне звонить, — рассказывает пенсионерка. — Сама она была занята. Но в помощи не отказала: прислала Игоря, супруга своего, ко мне на выручку. Тот быстро устранил проблему с помощью ломика и лопатки. Спасибо ему.

К слову сказать, В.Г. Филатова тепло отзывалась о муже Надежды Ивановны:

— Повезло ей с Игорем, — считает Вера Григорьевна. — Он ее постоянный помощник. И дома, и даже на ее работе. Нынешняя зима вон какие снега посылала нам. Так Игорь вместе с супругой ездил по всем ее подопечным и помогал откапывать нас. Думаю, не каждый согласится после трудовой смены еще несколько часов лопатой махать. Ладно — дома у себя, а то еще, как в юности, шефской работой заниматься. А он занимался.

Очень ценит В.Г. Филатова в своей социальной работнице и такое качество, как душевность, умение выслушать человека, понять и посочувствовать ему.

— Я до сих пор не смирилась с потерей мужа, хотя уже не один год прошел со дня его смерти, — с грустью произносит вдова. — С Надюшей могу и поплакать, и погрустить по этому поводу. Она меня понимает. Выговорюсь с ней — и легче становится на сердце.

В день рождения благодарная пенсионерка подарила своей социальной работнице, как и подобает настоящему педагогу, знающему истинную цену книге, популярный справочник «Если вам за 50».

— Интересное, познавательное и очень полезное издание, — объяснят свое решение В.Г. Филатова. — Для всех без исключения людей. Учит вести правильный образ жизни, чтобы как можно дольше сохранить здоровье. А я очень хочу, чтобы Надюша была крепкой, бодрой и здоровой. Она хороший человек. Пусть как можно дольше радует всех, с кем общается.

Строгая и внимательная

Валентина Александровна Шкурина — человек известный в Пушкино, особенно среди жителей старшего возраста. Всю жизнь проработала в животноводстве на госплемзаводе «Отрада», 16 лет из которых была передовым бригадиром свинофермы.

Гордится тем, что ее труд отмечен знаком отличника сельского хозяйства, удостоверение к которому подписал сам замминистра сельского хозяйства СССР И.П. Воловченко (добринцы, наверняка, помнят его, когда он возглавлял совхоз «Петровский»). Было это в далеком 1967 году.

Сейчас ветеран живет одна. Естественно, нуждается в посторонней помощи. Получает ее в том числе от своей социальной работницы Н.И. Комаровой.

— Я не нарадуюсь на Надежду Ивановну, — говорит пенсионерка. — И умная, и заботливая, и внимательная. Но вместе с тем и строгая. Как учительница.

Валентина Александровна рассказала, что ее соцработница каждый визит к ней начинает с того, что проверяет, все ли лекарства приняла ее подопечная:

— Она мне их разложила на серванте по порядку: и по дням, и по часам — какие-то на утро, другие — на обед или вечер. Попробуй не прими! Следит за этим строго.

А еще Н.И. Комарова всё делает для того, чтобы в доме у ее подопечных был всегда порядок: и полы вымоет, и пропылесосит. Да чем только ни занимается Надежда Ивановна!

— Она в моем доме настоящая хозяюшка, — Валентина Александровна ничуть не против такого статуса своей социальной работницы. — Проверит холодильник обязательно: есть ли что горячее? Нужно ли прикупить продукты? От ее строгого взора ничего не скроется.

А иногда смотришь — гостинчик принесет. Когда что-то вкусненькое приготовит или к празднику какому. Я тоже стараюсь в долгу не остаться. Случается, угощаю ее.

С Надеждой Ивановной у пенсионерки теплые и дружеские отношения.

— Она должна приходить ко мне два или три раза в неделю, — говорит В.А. Шкурина. — Но Надя, как правило, чаще заглядывает. Говорит: «Мимо проезжала — и зашла. Ничего не требуется?». А иногда и сама обращаюсь к ней, когда приспичит.

В прошлом году упала у Валентины Александровны груша в саду (дерево было старое, а тут еще ветер ураганный налетел). К кому обратиться за помощью? Конечно, к соцработнице.

— Надежда быстро со всем управилась, — вспоминает пенсионерка. — Муж ее Игорь пришел с бензопилой, еще двух помощников нашли и очистили мой сад от упавшего дерева.

Подопечные у Н.И. Комаровой — люди возрастные.

— Мне, к примеру, скоро 92 года исполнится, — Валентина Александровна не скрывает своих лет. — Но она все равно старается нас «на люди» вывести, как говорится. Прошлый раз (дело было осенью) приехал в Пушкино автоклуб из Добринки с концертом. Так она настояла на том, чтобы мы непременно побывали там. Посадила нас, бабушек, в свою машину и доставила прямо к магазину, где автоклуб расположился.

Мы остались очень довольны! Даже дождик не испортил никому настроение. Все подпевали артистам, некоторые даже пританцовывали. В том числе и я приплясывала, несмотря на свои больные ножки (с помощью двух тросточек хожу).

Может, кто-то и поспорит со мной: дескать, социальной работнице по долгу службы положено проявлять заботу о тех, кого она обслуживает. И он будет прав.

Но, согласитесь, Надежда Ивановна выполняет свои профессиональные обязанности настолько по-доброму, по-человечески, что и работой-то их назвать сложно. Она, как дочь, заботится о своих женщинах-ветеранах. И это не может не вызывать уважения и благодарности.

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.