… Анна каждый раз с нетерпением ждет долгожданной весточки от супруга с передовой. На Купянском направлении, где Денис выполняет свою военную работу в составе гаубичного дивизиона, неспокойно. На связь выходит от случая к случаю. В короткие минуты общения стремятся рассказать друг другу о самом главном: Анна — о сыне, родителях, Денис — о солдатских буднях, о вновь обретенных друзьях.

В одном из своих сообщений муж обмолвился, что они с сослуживцами мечтают заполучить дизельный генератор: ведь приближаются осенняя слякоть, холода…

Конечно, очень хотелось помочь Денису, его друзьям. Но это же не посылку собрать…

И молодая женщина решила обратиться за советом к социальному куратору (есть такие специалисты в службе социальной защиты населения). Человек, надо сказать, оказался неравнодушным (было бы удивительно на таком ответственном участке встретить другого!) — и свершилось чудо.

Пару недель потребовалось, чтобы на собранные всем миром деньги приобрести долгожданный генератор. Подключились спонсоры, волонтеры, многие небезразличные добринцы.

Координатором выступила районная администрация, которая и приобрела новенький, в заводской упаковке обогревательный прибор. Обошелся он почти в 90 тысяч рублей.

А дальше подключились родственники Дениса. Они как раз планировали поехать к нему, отвезти ему и его сослуживцам кое-что из вещей, домашние гостинцы, предметы личной гигиены.

В дальний путь отправилась и Анна. Не терпелось свидеться с мужем…

И их долгожданная встреча состоялась. Слезы радости, счастья…

Бойцы с благодарностью приняли подарки. Самым большим сюрпризом был, конечно, генератор. Его установили сразу же, даже опробовали.

Однако сюрпризы для обеих сторон на этом не закончились. Командир военного подразделения сообщил, что Денис и еще несколько ребят получили отпуск и могут покинуть место дислокации. Радости не было предела!

Счастливые, отправились в обратный путь. Несколько дней Денис проведет дома, рядом с женой и сынулей, уже навестил родителей.

— О своих боевых делах Денис не рассказывает, но все-таки похвастался, что получил боевую награду и не одну, — с гордостью говорит мама.