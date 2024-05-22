2024 год запомнится нам небывалыми в наших местах заморозками, когда у огородников и садоводов почти полностью погибло все, что к началу мая взошло на грядках и зацвело на ветках.
Первые ночные морозцы ударили в ночь с 3 на 4 мая (данные метеостанции ООО «Петровский АК»). Проснувшись, добринцы с ужасом увидели заиндевевшие за ночь кустики клубники, стебли чеснока, всходы морковки и рано посаженной картошки…
Но оказалось, что ущерб от ночных заморозков еще рано было подсчитывать. Они последовали чередой…
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Когда были майские заморозки
По данным метеостанции ООО «Петровский АК» морозы в мае были:
с 3 на 4 мая (–6 °C)
с 4 на 5 мая (–0,3 °C)
с 5 на 6 мая (–0,1 °C)
с 8 на 9 мая (–1,1 °C)
с 9 на 10 мая (–2,7 °C)
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Вот что рассказал добринский садовод и огородник со стажем В. Чуев, чьи советы часто публикует наша газета.
— Такого у нас не было почти за 100 лет метеонаблюдений. Погибло много плодовых и овощных культур, не выдержали майских морозцев цветы. Практически повсеместно померзли лозы винограда (не помогло даже их укрытие). Мой совет виноградарям: срезать погибшие части стебля, чтобы от корня пошла молодая поросль.
Убиты бутоны яблонь, слив, груш. Даже еще не успев раскрыться, имеют черную сердцевину.
Погибли грецкие орехи. Малина хоть и стоит зеленая, но молодь все же оглушена морозом, старые стебли оказались покрепче, но и на них цветков не будет — бутоны убиты.
Жалко вмиг пожелтевший укропчик, попавшие под удар заморозков кустики картофеля, посаженного в теплые апрельские дни и успевшего взойти. Но картошка, как говорится, еще «отойдет», даст новые побеги, соответственно, и урожай.
В моей практике впервые такое, чтобы из-за земляной корки (она образовалась в течение нескольких очень жарких для весны дней) почти не взошла морковь, посеянная в теплую и влажную почву.
Многие огородники решили пересеять морковь, тот же укроп, еще раз посадить картошку. При благоприятных погодных условиях (умеренное тепло и дожди) эти и некоторые другие культуры еще успеют вырасти.
Выиграл тот, кто не спешил с началом огородных работ (многие по причине не успевшего просохнуть после обильного снеготаяния земельного участка).
К слову, раньше к севу-посадке добринцы приступали в первой декаде мая, не раньше. Соответственно, позже убирали урожай. К примеру, я всегда высаживаю рассаду помидоров, когда почва прогреется до 15 градусов тепла утром (делаю замеры специальным термометром).
Природа непредсказуема, от нее всяких сюрпризов можно ожидать. На моей памяти есть случай, когда в середине восьмидесятых годов прошлого столетия в июне неожиданно выпавший снег завалил грядки с картофелем, готовым к перепахиванию.
Правда, заморозков тогда не случилось и заблудившиеся во времени осадки не нанесли вреда зеленым насаждениям. Но нынешний год, к сожалению, по всем видам будет не особо урожайным…
А как обстоят дела в сельхозпредприятиях района? С этим вопросом мы обратились к начальнику Добринского отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Липецкой области Татьяне Махмудовой.
— Действительно, наши сельхозпроизводители сейчас подсчитывают убытки. По данным на 20 мая в сельхозпредприятиях нашего района от заморозков погибло 10 964 га различных культур: рапс (662 га), сахарная свекла (7584 га), подсолнечник (80 га), кукуруза (480 га), горох (110 га), ячмень (400 га), озимая пшеница (1648 га). Пшеница и соя не пострадали. Многие культуры уже пересеяны или досеяны. Конечно, это ощутимо ударило по карману сельхозпроизводителей (семена нынче недешевы). Но, несмотря на такой форс-мажор, без урожая не останемся.