Клубника тоже пострадала от заморозков. Если середка цветка черная (как на этом фото), ничего из него не вырастет. Если желтая — можно ждать скорого появления вкусной ягоды.

2024 год запомнится нам небывалыми в наших местах заморозками, когда у огородников и садоводов почти полностью погибло все, что к началу мая взошло на грядках и зацвело на ветках.

Первые ночные морозцы ударили в ночь с 3 на 4 мая (данные метеостанции ООО «Петровский АК»). Проснувшись, добринцы с ужасом увидели заиндевевшие за ночь кустики клубники, стебли чеснока, всходы морковки и рано посаженной картошки…

Но оказалось, что ущерб от ночных заморозков еще рано было подсчитывать. Они последовали чередой…

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Когда были майские заморозки

По данным метеостанции ООО «Петровский АК» морозы в мае были:

с 3 на 4 мая (–6 °C)

с 4 на 5 мая (–0,3 °C)

с 5 на 6 мая (–0,1 °C)

с 8 на 9 мая (–1,1 °C)

с 9 на 10 мая (–2,7 °C)

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Вот что рассказал добринский садовод и огородник со стажем В. Чуев, чьи советы часто публикует наша газета.

— Такого у нас не было почти за 100 лет метеонаблюдений. Погибло много плодовых и овощных культур, не выдержали майских морозцев цветы. Практически повсеместно померзли лозы винограда (не помогло даже их укрытие). Мой совет виноградарям: срезать погибшие части стебля, чтобы от корня пошла молодая поросль.

Убиты бутоны яблонь, слив, груш. Даже еще не успев раскрыться, имеют черную сердцевину.

Погибли грецкие орехи. Малина хоть и стоит зеленая, но молодь все же оглушена морозом, старые стебли оказались покрепче, но и на них цветков не будет — бутоны убиты.

Убитые майскими заморозками стебли винограда не оставляют надежд на урожай 2024 года.

Жалко вмиг пожелтевший укропчик, попавшие под удар заморозков кустики картофеля, посаженного в теплые апрельские дни и успевшего взойти. Но картошка, как говорится, еще «отойдет», даст новые побеги, соответственно, и урожай.

В моей практике впервые такое, чтобы из-за земляной корки (она образовалась в течение нескольких очень жарких для весны дней) почти не взошла морковь, посеянная в теплую и влажную почву.

Многие огородники решили пересеять морковь, тот же укроп, еще раз посадить картошку. При благоприятных погодных условиях (умеренное тепло и дожди) эти и некоторые другие культуры еще успеют вырасти.

Выиграл тот, кто не спешил с началом огородных работ (многие по причине не успевшего просохнуть после обильного снеготаяния земельного участка).

Клубника тоже пострадала от заморозков. Если середка цветка черная (как на этом фото), ничего из него не вырастет. Если желтая — можно ждать скорого появления вкусной ягоды.

К слову, раньше к севу-посадке добринцы приступали в первой декаде мая, не раньше. Соответственно, позже убирали урожай. К примеру, я всегда высаживаю рассаду помидоров, когда почва прогреется до 15 градусов тепла утром (делаю замеры специальным термометром).

Природа непредсказуема, от нее всяких сюрпризов можно ожидать. На моей памяти есть случай, когда в середине восьмидесятых годов прошлого столетия в июне неожиданно выпавший снег завалил грядки с картофелем, готовым к перепахиванию.

Правда, заморозков тогда не случилось и заблудившиеся во времени осадки не нанесли вреда зеленым насаждениям. Но нынешний год, к сожалению, по всем видам будет не особо урожайным…

А как обстоят дела в сельхозпредприятиях района? С этим вопросом мы обратились к начальнику Добринского отдела филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Липецкой области Татьяне Махмудовой.

— Действительно, наши сельхозпроизводители сейчас подсчитывают убытки. По данным на 20 мая в сельхозпредприятиях нашего района от заморозков погибло 10 964 га различных культур: рапс (662 га), сахарная свекла (7584 га), подсолнечник (80 га), кукуруза (480 га), горох (110 га), ячмень (400 га), озимая пшеница (1648 га). Пшеница и соя не пострадали. Многие культуры уже пересеяны или досеяны. Конечно, это ощутимо ударило по карману сельхозпроизводителей (семена нынче недешевы). Но, несмотря на такой форс-мажор, без урожая не останемся.