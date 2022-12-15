Многодетная мама Светлана ЕРОХИНА из Талицкого Чамлыка — человек с золотыми руками. Имея четверых детей, умеет практически всё из женской и мужской работы

Трудится Светлана Владимировна помощницей воспитателя в детском саду. Ребятишки её обожают. Опытная мама знает, чем их увлечь. Делает собственноручно большие тряпичные куклы, какие радуют детвору.

Светлана Ерохина этого Деда Мороза на радость детсадовцам сама сделала.

— Дома со своей малышнёй создали целые коллекции, потом их выставляли и выставляем зимой в палисаднике, — рассказывает мастерица, — у нас есть герои из сказок «Двенадцать месяцев», причём, как положено, с подснежниками в корзинке, а также «Маша и Медведь», «Баба Яга» — обязательно с избушкой, «Незнайка» и многих других произведений. По своему росту они примерно с метр, некоторые, может, чуть меньше.

Новогодние композиции перед домом Ерохиных. Тут и избушка на курьих ножках, и главная её жительница на метле. Праздничным фантазиям Ерохиных радуются все соседи.

Из этих героев хозяйка с детьми под своими окнами составляет целые сказочные поляны. К Новому году они все искрятся от гирлянд. Радость от такого вида не только самим жильцам, но и всем, кто мимо проходит-проезжает.

— Знаю, что многие специально приходят на нашу улицу с ребятишками, чтобы посмотреть на персонажей из сказки. У земляков поднимается настроение, и мне от этого тоже тепло на душе.

— Ну, с куклами ещё понятно: рукоделие всегда присуще женщинам, а как же Вы сами сеновал поставили, да ещё забор? — спрашиваю у собеседницы.

— Как-как? Берёшь бур, сверлишь ямку, туда вставляешь ровный кол, — подробно начала мне рассказывать женщина о процессе «изготовления» забора. — Правда, со сваркой брат Юрий помогал. Я раньше просила его с папой меня научить и этому делу, но отец и шутя, и серьёзно сказал: «Не позорь нас перед соседями! И так всю мужскую работу сама умеешь делать».

Увидеть летом маму Светлану, управляющую мотоблоком, — привычное дело для детей.

По словам Светланы, нужда её заставила всему научиться: с мужем пришлось расстаться, детей сама поднимала. Когда отдельный дом за материнский капитал, что на третьего сына полагался, купила, то требовалось и забор вокруг ставить, и сеновал поблизости.

— Ждать некого, пришлось учиться. Кое-что в Интернете, конечно, подсматривала. Зато потом так интересно смотреть: глянь-ка, стоит, сама «пригородила». Хотя не скрою: порой за такой «не своей» работой очень уставала, даже до слёз дело доходило. А куда деваться? Вытирала их и дальше продолжала делать…

У большого семейства огромное хозяйство на дворе, в том числе несколько голов КРС, так что и корма им требуется немало. Поэтому видеть, как хозяйка косит на мотоблоке траву, потом возит на прицепе сено, — привычное дело для односельчан Светланы. Весной сама культивирует два огорода, летом картошку перепахивает. Именно про таких говорят: «Коня на скаку остановит, в горящую избу войдёт».

С.В. Ерохина признаётся, что ещё очень любит готовить и вязать. Особенно носки. Также с удовольствием петельку за петелькой набирает игрушки в технике амигуруми. Такими же рукодельными у мамы выросли две старшие дочки. Они её главные помощницы по дому с огородом и няньки у мальчишек, только девушки сейчас живут в Липецке. Первая Диана учится на медсестру, вторая Ксения — в архитектурно-строительном колледже. Дома маме теперь помогают два сынка: шестиклассник Дмитрий и пятилетний Матвей.

— Я просто души не чаю в детях, у меня с ними доверительные отношения. Обязательно посажу и выслушаю, себя поставлю на их место. Как с подружкой, они делятся со мной самыми сокровенными секретами. В такой атмосфере любви и доверия я сама когда-то выросла. Нас с братом родители очень любят, во всём поддерживают. Большое спасибо за всё моим дорогим Елене Николаевне и Владимиру Фёдоровичу Родионовым.

Новый год Ерохины отмечают шумно за большим столом. Дед Мороз по заказу приносит подарки под ёлочку. После самой длинной ночи в году 1 января отсыпаются, а 2-го числа вот уже десять лет подряд смотрят любимый фильм. Так будет и в наступающем 2023-м.