Как сообщила заместитель начальника отдела архитектуры и строительства районной администрации Ольга Абанина, с начала 2021 года добринцы получили на приобретение жилья в сельской местности 9 кредитов льготной ипотеки.

Заемные средства также можно использовать для возведения индивидуальных жилых домов. Для этих целей в муниципалитете выделяются земельные участки в микрорайонах с развитой инфраструктурой.

Желающие приобрести участок под ИЖС и начать строительство с помощью льготной ипотеки могут обратиться за более подробной информацией по тел. 2-28-16 либо по адресу: п. Добринка ул. М. Горького, д. 5, кабинет 11.