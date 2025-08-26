“И не думали, что будет пятеро”

Тихонравовы здесь ещё не в полном составе. Кое о ком они и сами пока не догадываются.

Так с удивлением о своих ребятишках говорят многодетные родители Инна Витальевна и её супруг Сергей Александрович ТИХОНРАВОВЫ со станции Плавица.

Инна и Сергей Тихонравовы со ст. Плавица, создавая семью, даже не могли представить, что станут родителями пятерых ребятишек.

— На самом деле никогда не представляла, что у меня будет столько детей, — честно признаётся Инна, — думала двое, как и нас с братом в семье: мальчик и девочка. А получилось в прямом смысле по воле Божьей — пятеро. Каждый мой малыш — чудное чудо, люблю их до безумия.

Собеседница в 23 года уже стала многодетной мамочкой, родив троих ребятишек: в 2006-м — Ольгу (она сейчас выпускница Усманского педколледжа), в 2009-м — Валерия (окончил 9 классов гимназии), в 2010-м — Александру (пойдёт в 9-й класс). Этой девочке уже семь исполнилось, как их семейство вновь пополнилось мальчиком Максимом (в нынешнем году станет первоклассником), а потом через семь лет (2024 г.) после него — ещё одним. Этого назвали Ванюшкой, ему пока чуть более годика.

— Нас в семье трое, — удивляется Сергей, — кто скажи ранее, что у меня родятся пятеро, — не поверил бы. А сейчас — всех люблю, души в них не чаю.

Вот уж воистину: Бог дал ребёнка. Стали гадать, от кого такие гены кому передались. Инна тут же припомнила, что у её отца Виталия Кудряшова из Пушкино 12 детей было в семье, и они на территории бабушкиного дома сразу 40 внуков игры затевали. Народу! Веселья!

Папа пятерых детей Сергей Тихонравов работает с темна до темна, чтоб его любимая ребятня ни в чём не нуждалась.

Сергей — из Барятино. Девушка в гости как-то туда из Пушкино к подружке приехала, там и познакомились. С той поры неразлучны. Трёхкомнатную квартиру приобрели в посёлке Плавица, а сперва начали строить дом в Барятино. Казалось: простор, красота. Однако дело небыстрое, стены возвели. Тут ребятишки один за одним появились, подрастали, надо в садик и школу. Далековато. Так и решили поближе к гимназии перебраться, дом недостроенным остался. Но всё равно к бабушке Любови Николаевне в Барятино обязательно всем шумным семейством выезжают. Там различные заготовки на зиму делают. Маме Инне теперь старшие помогают.

Пока муж на работе, трое старших разъехались кто куда, Инна остаётся с младшими, и портреты остальных детей у неё перед глазами.

— Они всё у меня могут. И приготовить, и понянчиться. Все сидят со всеми.

— Кто такие имена вашим детям давал?

— Старшую Олю так просил назвать мой отец, — сказал Сергей, — мы «подчинились». Да и имя в наше время нечасто встретишь среди молодёжи. Валерия я назвал в честь своего родного дяди, погибшего в Афганистане, — Валерия Петровича Тихонравова. Наша Александра — полная тёзка моей бабушки, тоже, считаю, это имя — на века, всегда «в моде». Получилось, что Саша в себе несёт имя прабабушки и дедушки.

Старшая из детей Тихонравовых, Ольга, выучилась на педагога. У девушки с детства имеется опыт воспитания младших.

— Четвёртого Максима наш Валера назвал в честь своего лучшего друга, — продолжила мама детей, — но вот Ваню уже я называла. Это редкое теперь имя. Принципиально исконно русское выбирала.

При разговоре с Инной от неё просто веяло какой-то умиротворённостью. Очень удивилась, как это возможно при таком сложном «графике» работы. И оставалась женщина в тот момент на хозяйстве одна. Муж — на работе, первая дочка — в Усмани, двое средних — на соревнованиях, младшие — у неё на руках.

На областных соревнованиях по туризму Александра и Валерий Тихонравовы свои победы посвятили маме. Семейную коллекцию медалей и кубков пополнят очередные трофеи.

Мама гордится достижениями своих детей-спортсменов – Валерия и Александры.

— Я ранее нервы успокаивала алмазной мозаикой. Сейчас на неё времени нет, всё отнимает уборка, готовка. Но, если у нашего папы времечко есть, то мы лепим пельмени. Это уже традиция. Их все любят, поэтому и делают старшие с удовольствием.

Но летом у главы семейства времени нет вовсе. Более того — уже третий год подряд он, механизатор ООО «Добрыня», в зерноуборочную страду направляется в командировку в Краснодар. Так что воспитанием детей папа занимается по вечерам во время видеосвязи.

— Конечно, веское слово Сергея действует на них сильнее моего. Ребятишки по нему скучают, поэтому ослушаться не смеют. Ну и хорошо. Хотя папа спокойнее меня.

Многодетную и ответственную маму чествовали на районном празднике. Инна рада, что её материнский подвиг отметили.

— А ваши дети разные, любимчики есть?

— Любимчиков нет совершенно, просто маленьким, пока подрастут, больше внимания моего достаётся. Наверно, это так во всех многодетных семьях. Дети — абсолютно разные по характеру. Зато все голубоглазые в папу. Оля уже взрослая, приезжает и привозит подарки младшим. Двоих средних папа с самого раннего возраста в шутку зовёт «белок с желтком»: Валера и Александра и родились через год, и по жизни неразлучны. В детстве заступались друг за друга, если кто одного обидит или мы с мужем ругаться за проделки начинали. Выросли, вместе спортом занимаются, вот на областных соревнованиях по туризму вдвоём в составе команды защищают честь района.

Мама с гордостью показала огромное количество медалей её детей. Валера постарше, у него их, разумеется, больше. И значки ГТО у парня есть, и кубок за победу, и много из стопы медалей — золотые. Кстати, юноша как-то был героем наших публикаций, когда одержал победу на областных соревнованиях по запуску дронов, победив в номинации «Точная посадка».

О чём мечтают мама и папа пятерых детей? Да о том же, что и десятерых, и одного!

— Чтобы выросли хорошими людьми, — ответила за всех Инна Витальевна.

Золотые слова мамы, которую с почётом чествовали на одном из районных праздников.