И новые звёздочки вспыхнули

В минувшую пятницу состоялся конкурс юных исполнителей «Утренняя звезда-2026»

Традиция проводить конкурс среди юных талантливых добринцев зародилась много лет тому назад. Не берусь назвать точную дату начала этой доброй традиции, скажу лишь одно: сколько лет существует музыкальная школа (а она в нынешнем году отметит свое 65-летие) — столько и конкурс проводится. И каждый раз среди добринских детей зажигаются новые звездочки.

Вот и на этот раз все собравшиеся — и участники конкурса, и члены жюри, и зрители — ждали прекрасного зрелища.

Праздничное настроение чувствовалось уже при входе в районный Дом культуры: звучали записи задорных детских песен, радовали глаз украшенные фойе и зрительный зал, празднично сверкала сцена.

Вот свои места занимает жюри, в состав которого входит начальник отдела культуры администрации Добринского муниципального округа Галина Праницкая (председатель), преподаватель школы искусств Наталья Пчельникова и режиссер народного театра Алексей Шальнев.

Звучат фанфары, и на сцену выходит ведущая — Ольга Матыцина.

— Сегодня участники конкурса будут соревноваться в двух номинациях: «Народное пение» и «Эстрадное пение», — объявляет она.

На этот раз в конкурсе приняли участие 33 человека. Свое мастерство демонстрировали ребята из Дубового, Талицкого, Верхней и Нижней Матренок, Хворостянки, Петровского, Николаевки, со ст. Плавица и, конечно же, из Добринки.

Вокалисты состязались в различных возрастных категориях. И номера были разнообразными: звучали русские народные песни, современные эстрадные. Многие участники выбрали для себя произведения патриотической тематики.

Паузы в промежутках между состязаниями конкурсантов заполняли красочные номера, подготовленные участниками образцового танцевального коллектива «Добряночка» под руководством Любови Ивашковой.

Более двух часов длилось праздничное действо. Выступления всех конкурсантов зрители приветствовали дружными горячими аплодисментами.

И вот ведущая приглашает на сцену всех участников конкурса для оглашения итогов.

Результаты порадовали и участников, и зрителей. В числе победителей и призеров оказался 21 человек.

Первое место в своих возрастных категориях и номинациях заняли Елизавета Гуцал (Плавицкий сельский Дом культуры) и воспитанницы Добринской школы искусств Арина Афанасьева, Вероника Мартынова, Варвара Кутищева, Ника Валуйская, Ксения Майорова.

Награды за вторые и третьи места получили Мария Дедяева, Софья Клокова, Ефим Першин и Александр Быков, представлявшие Талицкий сельский ДК, Даниил Никитушкин и Алеся Кузнецова из Дубового, Елизавета Зикевская из Верхней Матренки, а также трио гитаристов в составе Ильи Анохина, Тимофея Брыкина и Арсения Шибаева (они занимаются на базе МБУК «Добринская ЦКС»). Обладателями наград за почетные вторые и третьи места в своих возрастных категориях стали и воспитанники ДШИ имени Н.А. Обуховой Елизавета Кретинина, Ульяна Курьянова, София Никульникова, Мария Сафонова, Виктория Дорофеева.

Татьяна ЛЕБЕДЕНКО.

Фото Людмилы Бортниковой.