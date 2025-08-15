И по-прежнему кадры решают все

С 1 января нынешнего года стартовал национальный проект «Кадры». Об этом — разговор с Наталией Николаевной Наумовой — начальником Добринского отдела ОКУ «ЦЗН Липецкой области».

— Наталия Николаевна, поясните, какую цель преследует данный проект?

— Целью реализации проекта является недопущение нехватки в стране квалифицированных специалистов и расширение возможностей профессиональной реализации граждан. Ведь известно, что именно квалифицированные специалисты — движущая сила предприятий всех секторов экономики от социальной сферы до инновационных и технологичных компаний. От них напрямую зависят технологический прогресс и экономический рост.

Федеральный проект «Активные меры содействия занятости» национального проекта «Кадры» предлагает гражданам возможность пройти бесплатное обучение и стать востребованными специалистами. Образовательные программы нашего федерального проекта сформированы по наиболее востребованным направлениям.

— Участвовать в программе может только человек, имеющий статус официального безработного?

— Привлекательность данной программы и заключается в том, что ее участником может стать широкий круг лиц, в том числе граждане, официально признанные безработными. Рассчитывать на профессиональное обучение могут члены семей военных, погибших при исполнении в ходе специальной военной операции, и ветераны боевых действий СВО, незанятые женщины, имеющие детей в возрасте от 0 до 7 лет, лица, находящиеся в декретном отпуске до трех лет, инвалиды и еще целый ряд различных категорий граждан. Подробную информацию по данному вопросу можно получить в нашем центре занятости.

— В районе нет широкой сети профессиональных образовательных учреждений. Только филиал Усманского промышленно-технологического колледжа. Значит, вы организуете обучение с выездом? Или дистанционно?

— Программ обучения много. И учебные заведения в самых разных регионах России. Мы, конечно, ориентируемся прежде всего на Липецк, тем более, если речь идет об очной форме. Но учиться можно и очно-заочно, с использованием дистанционных технологий. Кстати, многие сейчас взяли на вооружение именно этот метод получения знаний.

— Насколько активно участвуют в данном проекте добринцы?

— На сегодня более 20 человек подали заявления для участия в различных программах национального проекта «Кадры». Овладеют профессиями (или повысят квалификацию) по таким направлениям, как «Специалист по кадрам», «Инженер-тестировщик», «Веб-дизайнер». Несколько человек приступят к изучению специальности «Инструменты искусственного интеллекта в сфере культуры».

— Эти люди безработные?

— Не только. Есть среди них и не имеющие этого официального статуса, и занятые граждане, желающие повысить свою квалификацию.

Вообще, нужно сказать, что список профессий, которые можно обрести, очень велик: более ста позиций — лаборант химического анализа, программист, санитар, сиделка, специалист по монтажу телекоммуникационного оборудования и многое другое. Было бы желание учиться.

На фото: Прием граждан, интересующихся вопросами профессионального обучения, ведет инспектор Добринского отдела ОКУ «Центр занятости населения Липецкой области» Людмила Наливкина.