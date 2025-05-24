И разнесется по округе яблок сладкий аромат

Перед самым главным майским праздником в Талицком Чамлыке силами индивидуального предпринимателя Павла Каширина, работников его сельхозпредприятия, а также местных школьников и волонтеров был высажен сад из плодовых деревьев и кустарников. Как рассказал корреспонденту «ДВ» собеседник, эта идея возникла у него давно. А тут такая дата — 80 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне!

— Этот сад, — говорит Павел Сергеевич, — посвящен всем нашим землякам, кто отдал свои жизни ради нас, потомков, чтобы мы жили под мирным небом. К тому же Талицкая земля дала стране двух Героев Советского Союза: Ивана Алексеевича Григорова и Степана Кузьмича Нестерова, которых знают далеко за пределами нашего Добринского района и Липецкой области. Пусть этот сад будет напоминать всем нам о погибших на поле брани земляках.

Саженцы яблонь, груш, персиков, нектаринов, абрикосов, слив, черешни, вишни, кустарников смородины и крыжовника Павел Сергеевич за собственные средства приобрел и привез из Мичуринска. Сад он решил разбить на пустыре возле своей производственной базы. Всего было приобретено порядка 170 саженцев.

В назначенный день к месту проведения работ приехали члены добровольческого отряда «Данко» Талицкой средней школы с преподавателями, а также участники местного «Движения первых». Пришли работники предприятия Павла Каширина. Среди членов экодесанта можно было увидеть бывшего главу Талицкого сельского поселения Ивана Мочалова, некогда работавшего в управлении сельского хозяйства Липецкой области Геннадия Травина, иерея Илью Исаева, настоятеля храма святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана.

Организаторы акции довели до всех фронт работ, рассказали, как правильно высаживать деревья и кустарники. Они заранее позаботились обо всем необходимом. К месту работ завезли чернозем, вырыли ямки для посадки деревьев, воду протянули с базы Каширина.

Сам Павел Каширин участвовал в этой акции всей семьей: вместе с супругой Александрой и сыновьями Савелием и Сергеем. Все работали с задором. И как итог: на высадку деревьев ушло не более двух часов.

В конце беседы П.С. Каширин поделился планами о будущем этого сада. Он вместе со своими работниками будет ухаживать за высаженными деревьями, займется благоустройством прилегающей территории. Пройдет время, и таличане будут приходить сюда отдыхать в тени яблонь и груш и угощаться их сладкими и сочными плодами.

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность сохранения памяти о подвигах наших отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины. «Память, живущая в наших сердцах, – это наша вечная благодарность отцам, дедам и прадедам, вставшим на пути захватчиков в годы Великой Отечественной войны. Советские солдаты совершили беспримерный подвиг. И грядущие поколения должны знать, какой ценой досталась Победа»,– подчеркивает Игорь Артамонов.