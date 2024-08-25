Так повелось, что, когда мы пишем о предпринимателях, чаще всего это материалы об их профессиональной деятельности. Как начинали свое дело, какие проблемы, каковы достижения. Ну еще немножко о личной жизни и планах на будущее.

Героя нынешнего материала хотелось бы представить читателям в совершенно ином ракурсе. Оставим его деловые качества и обозначим иные темы. Житель Добринки Александр Васильевич Требунских известен как энтузиаст спортивно-массового движения, постоянный участник различных соревнований. Спорт стал неотъемлемой частью его жизни. А футбол — любовью с первого взгляда. Помимо этого, наш собеседник имеет активную жизненную позицию, участвует в благотворительных акциях, помогает не только общественным организациям, но и простым людям.

С первых дней СВО А. Требунских встал в один ряд с теми, кто начал и продолжает оказывать помощь участникам боев на Украине.

— Считаю своим долгом, как человека и гражданина, поддержать наших ребят, — отметил он, — бойцы, находясь на переднем крае борьбы с коричневой чумой, должны быть обеспечены всем необходимым.

Александр Требунских не остается в стороне во время ежегодных районных акций «Семья-семье». В течение августа неравнодушные жители Добринского района, представители организаций и предприятий, индивидуальные предприниматели приносят в социальную службу района укомплектованные всем необходимым портфели для маленьких школяров. Их получают дети из малообеспеченных семей. В числе благотворителей и наш собеседник. Также он помогает районным обществам инвалидов, слепых, совету ветеранов в организации и проведении мероприятий.

А. Требунских, несмотря на солидный для спортсмена возраст, до сих пор играет в футбол за команды ветеранов — «Альтаир» и «Гелиос». И не только играет, но и организует интересные поездки на соревнования для своих товарищей. Традиционными стали осенние выезды добринцев в Анапу на турнир по мини-футболу с участием сильнейших коллективов России. В феврале наши земляки с успехом выступили в манеже «Спартак» (Сокольники) г. Москва. В День защитника Отечества там был разыгран приз Российского футбольного Союза. За главную награду боролись шесть команд: сборная России, сборная «Союза ветеранов футбола России», «Спартак» (Москва), «Зенит» (Санкт-Петербург), «Владар» (Рязань) и наш «Альтаир». Перед началом турнира председатель комитета РФС по развитию ветеранского футбола, бывший игрок московского «Спартака» Александр Мирзоян, объявил минуту молчания по погибшим защитникам Отечества. Среди зрителей, пришедших посмотреть на игры, был замечен тренер «красно-белых» и сборной России Олег Романцев.

Легенда советского футбола, бывший игрок команды «Спартак» (Москва) Никита Симонян вручает Александру Требунских заслуженную награду.

По итогам соревнований три команды: «Альтаир», «Спартак» и сборная России — набрали по 10 очков, и лишь по разнице забитых и пропущенных мячей добринцы заняли третье место. Оргкомитет турнира наградил лауреатов в отдельных номинациях. Призы футболисты получали из рук Никиты Симоняна. Поездка в Москву состоялась при поддержке администрации Добринского района, которая взяла на себя транспортные расходы. Также помощь в организации вояжа «Альтаиру» оказала Федерация футбола Липецкой области.

Как представитель спортивной общественности, А. Требунских на разных властных уровнях активно продвигал вопрос реконструкции стадиона «Колос». Когда готовился этот материал, в редакцию пришло радостное известие: старую спортивную арену начали демонтировать. На этом месте со временем появится футбольное поле с искусственным покрытием, трибуна для болельщиков, мачты освещения, беговые дорожки, спортивный городок, площадки для игры в волейбол и баскетбол, теннисный корт и многое другое. Это позволит сделать обновленный стадион местом для массовых занятий физкультурой и спортом, а также проводить здесь различные соревнования.

— Ко мне часто обращаются люди с различными вопросами, — говорит Александр, — для каждого всегда стараюсь найти и ответ, и дельный совет. Ни одна просьба не остается без внимания. В том, что делаю на общественной стезе, не вижу ничего выдающегося. Думаю, любой на моем месте поступил бы так же…