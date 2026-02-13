И снег почистили, и концерт подготовили

В Добринском округе в течение 4 дней гостил «снежный десант»

На прошлой неделе в Добринку приехал сводный студенческий отряд «Сияние» из 11 человек для проведения на территории нашего муниципалитета Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО». Студентов-липчан ждала интересная познавательная, культурная и спортивная программа. Более подробно об этом в нашем сегодняшнем материале.

ХЛЕБ-СОЛЬ ДЛЯ ДОРОГИХ ГОСТЕЙ

Как только студенты оказались на добринской земле, их разместили в помещениях районного Дома культуры, выделив все необходимое для обустройства их быта. Но отдыхать липчане не собирались. Ведь за четыре дня в Добринском округе они хотели получить как можно больше приятных воспоминаний. Поэтому, обустроившись, гости сразу направились в лицей №1 п. Добринка. Здесь их по традиции встретили как дорогих гостей хлебом-солью.

Для старшеклассников лицея и представителей местного «Движения Первых» участники студенческого отряда выступили с агитационной программой, направленной на популяризацию деятельности студотрядов. А интерактивная, командообразующая игра «Молекула» быстро сдружила лицеистов и студентов.

Как рассказала координатор Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» в Липецкой области Екатерина Конюхова, главная цель встречи с лицеистами — это, конечно же, набор новых кандидатов в студенческие отряды и профориентация старшеклассников — будущих студентов высших и средних учебных заведений.

К слову, коренная липчанка, сама Екатерина Андреевна окончила ЛГПУ, получив профессию учителя русского языка и литературы. В студенческие годы работала в студотряде проводников, объехала на поезде много городов. За активную деятельность в студенческих отрядах награждена почётным знаком молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды», является координатором «Снежного десанта» Липецкой области.

Областной сводный студенческий отряд «Сияние» существует в Липецке с 2018 года и ежегодно в конце зимы его бойцы оказывают шефскую помощь в расчистке снега ветеранам Великой Отечественной войны и специальной военной операции, параллельно ведя профориентационную работу по популяризации деятельности студенческих отрядов. Упор делается на патриотическое воспитание современного поколения, добровольческую помощь в населенных пунктах Липецкой области и всей страны.

За последние годы бойцы отряда «Сияние» побывали в Задонском, Добровском, Становлянском, Долгоруковском, Данковском и Лев-Толстовском муниципальных округах. В этом году — Добринский округ. Всё это стало возможным благодаря администрации муниципалитета и местному отделению «Движения Первых».

СЕЛЬХОЗКУЛЬТУРЫ СМОГУТ РАЗЛИЧИТЬ

Много приятных впечатлений осталось у гостей после посещения Музея хлеба, расположенного в библиотеке. Бойцы студотряда узнали много для себя нового и интересного о Добринском крае, прославленных механизаторах, свекловодах, председателях колхозов, Героях Социалистического Труда.

Самым ярким моментом для студентов стало определение наощупь зерновых культур, которые в качестве образцов хранятся в музее. И здесь своими познаниями в агрономии блеснул студент ЛГПУ Александр Губин. В университете парень учится сразу по двум специальностям: юриспруденция и профессиональное обучение. Себя он считает липчанином, но корни его в Лебедянском районе, где дед был зоотехником и председателем колхоза, отец имел свои поля, где сеял пшеницу, ячмень. Поэтому, когда сотрудник музея Сергей Верзилин предложил угадать, семена каких зерновых культур находятся в мешочках, Иван смог отличить горох от пшеницы. Экскурсовод похвалил студента за правильный ответ и всерьёз предложил подумать над получением специальности агронома. К слову, в Добринском округе для работников сельского хозяйства строится новое жильё, поэтому для хороших специалистов у нас создаются все условия для жизни.

БЕРИ БОЛЬШЕ, КИДАЙ ДАЛЬШЕ…

Все четыре дня, которые студенты отряда «Сияние» находились в Добринке, они ежедневно приходили на помощь в расчистке территории от снега не только различным организациям поселка, но и обычным людям. Наряду со своими бойцами в этом активно участвовал и студент-старшекурсник ЛГТУ, командир этого выезда Иван Маньковский.

— У меня прадед по отцу, — говорит Иван, — участник Великой Отечественной войны, имеет награды. Мы обязаны хранить память о всех тех, кто воевал, защищая Родину. Да и для молодёжи такие акции — пример патриотического воспитания. Я считаю, что патриотизм — это, в том числе, созидательный труд и служение своему Отечеству.

За четыре дня «снежный десант» помог в расчистке от снега территории РДК, бассейна «Жемчужина», лицея №1 п. Добринка. Дважды был совершён выезд на станцию Хворостяка. В центральной усадьбе студенты убрали снег у памятника хворостянцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны. А в деревне Казельки «доработали» после прохода трактора территорию возле монумента военному лётчику Суламбеку Осканову. В Добринке помогли расчистить территорию возле дома пожилой семье Жигулиных.

РАСЧИСТКА СНЕГА КОНЦЕРТУ НЕ ПОМЕХА

Несмотря на плотный трудовой график, студенты находили время для проведения творческих и спортивных мероприятий. Одним из таких стал концерт «Поклонимся великим тем годам», посвященный прошедшему 80-летнему юбилею Победы в Великой Отечественной войне, который провели на большой сцене РДК.

Зрителям очень понравился артистизм студентов. Особенно отметили игру студентки 4 курса ЛГТУ Екатерины Халупенко, игравшей роль матери, которая ждёт с войны своего сына. Девушка настолько вжилась в образ, что у многих в зрительном зале выступили на глазах слезы.

Как рассказала корреспонденту «ДВ» собеседница, она ещё в школе участвовала в различных сценках и постановках. Потом продолжила заниматься этим в университете. Впрочем, специальность, которую получает Екатерина в вузе, не так далека от творчества — «технология художественной обработки материалов».

Вечером, после возвращения снежного десанта в РДК его бойцам скучать также не приходилось. На спортивной площадке в Добринской спортшколе они проводили товарищеские матчи по волейболу и баскетболу.

Апогеем культурно-познавательной программы стало участие в митинге, посвященном 34-й годовщине со дня гибели Героя России Суламбека Осканова.

НА ПАМЯТЬ ВСЁ ЗАПЕЧАТЛИМ

Вечерами, после расчистки сугробов, бойцы студенческого отряда обменивались эмоциями от поездки в Добринский округ. И запечатлеть эти живые, искренние моменты было поручено Марии Гугниной, первокурснице Липецкого филиала РАНХиГС.

Будущий специалист по государственному и муниципальному управлению уже несколько лет серьезно увлекается фотографией.

Но ее роль не ограничивалась съемкой: Мария наравне со всеми вносила свой вклад в общее дело, а в перерывах ловила в объектив улыбки и дружную работу товарищей. Так у снежного десанта появилась своя летопись, которая поможет сохранить эти дни в памяти надолго.

ЗА ТРУД НАГРАДЫ ПРИНИМАЙТЕ

Старание и помощь в борьбе со снежной стихией липецких студентов руководство Добринского округа не оставило без наград. Это мероприятие провели в торжественной обстановке во время встречи министра молодёжной политики Липецкой области Дарьи Болотиной с добринской молодёжью, которая прошла в библиотеке.

В конце встречи глава Добринского округа поблагодарил «снежный десант» за большую помощь жителям муниципалитета и коллективам организаций, вручив каждому бойцу сводного отряда благодарности за участие во Всероссийской патриотической акции «Снежный десант РСО» на территории нашего округа.