В настоящее время ведутся работы по капитальному ремонту фонтана на площади Ленина в Добринке. Он был открыт в 2018 году во время празднования 90-летней годовщины со дня образования нашего района. Все эти годы фонтан радовал глаз жителей и гостей районного центра.

По словам главы Добринского сельского поселения Николая Чижова, со временем плитка, которой облицована снаружи и внутри чаша фонтана, пришла в негодность и начала отваливаться. Плюс к тому весной из-за подъема уровня грунтовых вод ее частично начало выдавливать внутри чаши. Помимо работ по облицовке плиткой самого фонтана, будет проводиться капитальный ремонт его электрической составляющей. До 25 июля подрядчик должен успеть облицевать чашу фонтана полностью, а к концу месяца завершить работы с электрикой. Также будут заменены перегоревшие лампочки в фонарях по периметру фонтана.