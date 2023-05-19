Поздравляли юбиляршу

10 мая этого года телефон Нины Михайловны Кращенко практически не умолкал — ей звонили бывшие ученики, коллеги и знакомые, чтобы поздравить с 90-летним юбилеем. Не меньше сообщений было и в «Одноклассниках», где наша героиня завела свою страничку.

Н.М. Кращенко — старейший учитель Демшинки, воспитавшая не одно поколение односельчан.

Наша героиня родилась в 1933 году в с. Мазейка, где ее папа Михаил Прокофьевич Шилов работал учителем начальных классов. Вскоре он заболел и решил вернуться с семьей в свою родную деревню Савельево Демшинского сельсовета. Он умер в 1939-ом в 35-летнем возрасте. Чтобы прокормить двух осиротевших дочек мама Анна Ивановна вынуждена была уехать в г. Электросталь на стройку, откуда присылала деньги на их содержание. А сестренки остались на попечении дедушки, бабушки и прабабушки.

Детство

Свое детство Нина Михайловна помнит голодным и холодным. Когда началась война, ей было всего восемь лет.

— В тот день мы с бабушкой привязывали на лужке телочка, — рассказывает наша героиня. — Видим, возвращаются наши деревенские женщины из Добринки (тогда ведь туда, в основном на базар, пешком ходили, транспорта никакого не было) и кричат нам: «Война!» Помню, как бабушка изменилась в лице. Ее сын Владимир (мой дядя) в это время был на срочной службе в Винницкой области. Незадолго до этого получили письмо, в котором он писал, что служба близится к концу, мол, скоро ждите домой. Забегая вперед, скажу, что это была последняя весточка от дяди Володи. Он пропал без вести на фронте. Мама не смогла сразу вернуться к нам: ее отправили подо Ржев на рытье окопов. Еле-еле успела оттуда выбраться до прихода немцев.

Родной дядя нашей героини Владимир Иванович Земисев пропал без вести на фронте. До войны он был учителем начальных классов в Отрожках.

Нина, несмотря на трудности военного лихолетья, очень хорошо училась в школе, сначала в начальной Савельевской, потом в Демшинской семилетней. В отсутствие тетрадей, писала на старых отцовских книгах, которых осталось после него немало.

День Победы пришел в их село вместе с плачем и криком женщин, потерявших своих близких на фронте. Всех позвали на собрание в правление. Председатель колхоза объявил, что кончилась война, и попросил всех ради праздника повесить на своих домах красные лоскутки — что-то вроде флага. Семья Нины, с большим трудом раздобыв клочок красной материи, тоже прикрепила его на свою избу…

Кстати, Нина Михайловна по сей день живет в доме, который построил еще ее прадед Никифор Никифорович Земисев приблизительно в 1908 году. Она несколько раз покидала родовое гнездо, но всегда возвращалась сюда.

На Камчатке создала семью

Первый раз уехала из дома, когда в 1948 году, окончив семилетку с пятерками, поступила без экзаменов в Липецкое педучилище. После его преобразования в учительский институт доучивалась в Усмани. В 1952-ом дипломированных молодых учителей со всей центральной части России распределили на Камчатку, где катастрофически не хватало педагогических кадров.

Нина Михайловна Кращенко в начале своего педагогического пути.

Нина Михайловна потом всю жизнь будет с благодарностью вспоминать тех, кто подарил ей возможность посмотреть всю страну своими глазами. Их спецпоезд из 12-ти вагонов (и во всех учителя!) ехал из Москвы до Владивостока 11 суток. Он шел вне расписания и часто останавливался «по требованию». Так было, когда проезжали Байкал. Машинист сделал остановку, а восторженные пассажиры со всех ног бросились к знаменитому озеру.

К слову, позже, работая в школе с детьми, Нина Михайловна будет уделять большое внимание изучению ребятами родного края не по учебникам, а на основании личного опыта. Но тогда до этого было еще далеко.

Из Владивостока добирались до Петропавловска-Камчатского на пароходе, а оттуда молодых специалистов развозили по районам.

— Я попала в Соболевский район, — продолжает Н.М. Кращенко. — Нас отправляли на край земли поднимать образование, а мы, приехавшие сюда из центра России, увидели то, чего у нас не было: электричество в школе и домах, крашеные полы… Ученикам на Новый год вручали подарки, в которых, кроме конфет, были еще яблоки и апельсины. Этот диковинный для меня фрукт я впервые там попробовала.

На Камчатке молодая учительница начальных классов познакомилась со своим будущим мужем. Поженились. И через три года ее Константин Петрович, не раздумывая, вместе с женой уехал на ее малую родину. На своей он побывает потом еще лишь один раз: в 2005 году племянница Наташа организует им с Ниной Михайловной путешествие на самолете на родную Камчатку.

Мужа Нина Михайловна привезла в родительский дом к своей маме. Тот, будучи человеком мастеровым, сразу взялся за пристройку к дому — семья увеличилась и жилплощадь нужно было расширять.

Кирпичный, добротный дом, который стоит уже вторую сотню лет, никогда не переходил в чужие руки. Здесь всегда жили потомки одной семьи. Причем каждое поколение вносило что-то свое в его обустройство. Супруги Кращенко провели в него сначала свет (это было в далеких 60-х), а много позже газ. Перекрыли современным кровельным материалом, вставили пластиковые окна. Так что выглядит старая изба прадеда Никифора совсем по-современному. И не скажешь, что этот дом в Савельево — старожил.

Всю жизнь рядом с детьми

По возвращении Нина Михайловна устроилась в Демшинскую семилетнюю школу пионервожатой. Школа была большой, деревянной. Учеников много: в каждом классе не меньше двух параллелей. Они ходили сюда из Замарая, Мазейки, Березнеговатки, Верхней и Средней Матренок, Тихвинки. Для желающих при школе был открыт интернат.

На вожатой лежала вся внеклассная работа. И она выпускала с ребятами свою стенгазету, вела хоровой кружок, готовила концерты… Но самым любимым занятием демшинской детворы конца пятидесятых были организованные педагогом походы с ночевкой.

— Первый раз мы решили с ребятами пройти пешком до истоков реки Плавицы, которая у нас протекает, — вспоминает Нина Михайловна. — Захваченную с собой немудреную провизию (вареные яйца и домашние пышки) съели на первом же привале. Дальше шли голодные. Выручило стоявшее на лугу большое дерево черемухи. Ребятня облепила его и за обе щеки уплетала созревшие к тому времени терпкие, вяжущие ягоды. И все же мы нашли исток в нынешней Воронежской области. Ночевали в школе села Ростоши, где нас приютил директор, да еще накормил вареной картошкой с молоком. В другой раз отправились искать устье нашей речки, там, где она сливается с Матырой…

1948 год. Выпускники Демшинской семилетней школы после сдачи экзаменов. Нина Михайловна во втором ряду третья справа.

Возила молодая учительница «на перекладных» демшинских школьников в бобровый заповедник ст. Графская Воронежской области, где сама побывала в годы своего студенчества. Там ребята не только впервые увидели живых бобров, но и настоящий лес. Ведь в те годы озеленение в районе еще не велось и деревья были большой редкостью в нашей степной зоне. Для деревенских ребят такие походы и поездки стали событиями, которые запомнились на всю жизнь.

60-е годы. Коллектив учителей Демшинской школы в неполном составе. Первый ряд (слева направо): В.И. Игумнова (русский язык и литература), М.И. Рындина (начальные классы), директор школы М.И. Злобин, В.П. Шилова (русский язык и литература), Н.М. Кращенко (русский язык и литература), К.Д. Гусева (математика). Во втором ряду стоят: Е.И. Земисева (историк и многолетний селькор районной газеты), М.К. Коптева (русский язык и литература), историк А.И. Злобинка (Корсакова), Ф.А. Игумнов (история), М.И. Попов (физкультура) и его супруга Антонина Васильевна (воспитатель в интернате), Н.И. Нецветаев (труд и математика), математик Анна Васильевна (фамилию, к сожалению, Нина Михайловна запамятовала), Т.М. Шестакова (математика), Мария Филипповна Ковешникова (физика).

В 1961 году Нина Михайловна, поняв, что с начальными классами вряд ли поработает (вакансий не ожидалось), решила сменить специальность. Поступила заочно на филологическое отделение Воронежского пединститута. И работала учителем русского языка и литературы в родной Демшинской школе до 1996 года.

На девятом десятке освоила компьютер

Нина Михайловна не потеряла вкус к жизни. Она остается по-прежнему любознательным человеком, открывающим для себя каждый день что-то новое. Внуки привезли компьютер, и она его освоила. Благодарит за это коллегу, тоже бывшего учителя Анну Николаевну Донюкову. Она ее консультант в информационных технологиях.

Интернет открыл пенсионерке новые горизонты для общения с друзьями и учениками из разных уголков страны. Здесь узнает последние новости, смотрит фильмы…

Освоив компьютер, Нина Михайловна получила возможность общаться с бывшими учениками, живущими в разных уголках страны.

Н.М. Кращенко в свои девяносто каждый день обязательно прочитывает несколько страниц из книг. Сейчас штудирует «Век живи, век люби» Валентина Распутина об освоении Сибири. Особо запавшие в душу места подчеркивает и даже выписывает в специальную тетрадь для памяти. Потом эти записи обязательно по случаю цитирует в разговоре.

Нина Михайловна многое успевает: решает кроссворды, вышивает иконы бисером, изготавливает алмазные картины… А еще мечтает о телефоне с сенсорным экраном.

И можно не сомневаться, уж она сумеет с ним справиться. Наверное, поэтому и интересно ее ученикам разных поколений общаться с Ниной Михайловной. Приезжая в родное село, многие первым делом забегают навестить свою старенькую, но идущую в ногу со временем, учительницу.

Три года назад не стало супруга Константина Петровича, который за 67 прожитых вместе лет сумел стать для Нины Михайловны настоящей опорой в жизни. Еще раньше похоронила единственную дочь. Из близких родственников остались две внучки, четверо правнуков, да еще племянники.

Но Нина Михайловна не чувствует себя одинокой. Соцработница Татьяна Шилова (кстати, тоже ее ученица) помогает по хозяйству. А живущий в этой же деревне племянник по мужу Вячеслав взял на себя мужскую работу. Поэтому усадьба и дом Кращенко выглядят вполне ухоженными.

Последняя из династии

Нину Михайловну Кращенко можно отнести к продолжателям семейной династии. Мы помним, что папа ее был учителем, его родная сестра Варвара Прокофьевна Шилова вела русский язык и литературу в Демшинской школе, мамин брат Владимир Иванович Земисев (который пропал без вести на войне) до армии работал учителем начальных классов в Отрожках. Нина Михайловна хранит один из довоенных выпусков нашей районной газеты, где помещен снимок учеников Чуевской средней школы, среди которых их Володя.

У Н.М. Кращенко большой архив фотографий, школьных в том числе. Она помнит даты снимков и тех, кто на них изображен. Переживает, что этот богатый архив никому не будет нужен. Хорошо бы этой темой заинтересовались нынешние школьники. Старые фотографии и документы — очень ценный материал для краеведов и его нужно сохранить.