Жители Демшинки отправили на фронт своим землякам домашнюю выпечку и другую вкуснятину, заботливо приготовленную местными хозяюшками.

Сотрудница Демшинской сельской администрации, а по совместительству волонтер Ольга Лесных так и называет женщин, на протяжении уже двух лет снабжающих бойцов домашней едой: «наши хозяюшки».

Людмила Мороз в очередной раз напекла пирогов для отправки на фронт.

Их много – более пятнадцати человек. Но тем не менее каждую хочется назвать, хотя бы в знак признательности за их душевную доброту и умелые руки. Это Надежда Зайцева, Валентина Кращенко, Татьяна Шилова, Анна Донюкова, Наталья Пешкова с дочкой Анастасией Алисовой, Галина Ильина, Вера Шаталова, Людмила Мороз, Наталья Калаева, Валентина Наливкина, Светлана Корчагина, Татьяна Матыцина, Татьяна Черникова, Галина Юдаева. Сама Ольга Лесных с супругом Владимиром тоже участвуют в этом деле. Например, он печет вкусные пиццы, коптит сало и мясо, переданное для фронта односельчанами.

Вот такую пиццу для бойцов испекли Анастасия Алисова с мамой Натальей Пешковой.

— Мы поддерживаем тесную связь с двумя ребятами-демшинцами, находящимися на передовой, — рассказывает Ольга. – К одному из них регулярно ездит жена (она не местная). Связываемся с ней, назначаем время для встречи и подвозим в указанное место на трассу коробки с домашней едой. Второму бойцу передаем гостинцы через волонтеров микрорайона Сселки города Липецка. Их ребята служат вместе с добринцами. Сейчас пытаюсь наладить контакт с земляками, которые воюют на других направлениях. Это очень кропотливая работа.

Идет погрузка очередной партии гуманитарной помощи от демшинцев.

В этот раз «за ленточку» отправили питьевую воду, копченое сало, овощи и фрукты, около трехсот штук свежих куриных яиц, разнообразную выпечку, упакованную в термопакеты.

— Узнав про нашу инициативу, — продолжает Ольга Лесных, — к нам обратилась семья таджиков Абдумурадовых, проживающих в д. Наливкино. Они предложили свою помощь и испекли для бойцов свои национальные лепешки.

Уже на следующий день гуманитарная помощь от земляков была передана по назначению, как говорится, из рук в руки. Бойцы уже прислали небольшой фотоотчет со словами благодарности всем неравнодушным людям. Кроме продуктов, в посылках были блиндажные свечи, изготовленные Галиной Ильиной, и самодельные талисманы с добрыми словами от пятиклассницы Дарины Лесных.

Посылки из дома вместе с детскими талисманами доставлены по назначению.

— Как оказалось, в нашем поселении живет очень много неравнодушных, добрых людей, — продолжает собеседница. – Кто-то готовит из своих продуктов для бойцов вкусную еду, кто-то приносит деньги на покупку той же воды, средств гигиены. Достаточно кинуть клич через группу нашего сельсовета в соцсетях, и на него отзовётся много людей. Ребята, которых мы поддерживаем, приходя в отпуск, поделились своими незабываемыми ощущениями, когда впервые получили посылки с надписью «Из Демшинки». Для них это была неожиданная радость. А мы, в свою очередь, гордимся тем, что по мере сил помогаем ребятам, находящимся сейчас на передовой, приближать победу.