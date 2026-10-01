И вновь аварии на дорогах

За минувшую неделю в ЕДДС поступило 318 сообщений. По службам ДДС было зарегистрировано 267 обращений.

Пожарные подразделения выезжали 12 раз, шесть из которых они посвятили тушению сухой травы. Также спасатели проверяли сигналы о срабатывании противопожарной сигнализации и оказывали помощь населению.

По оперативной сводке ОМВД зарегистрировано 102 сообщения.

Произошло четыре ДТП, в двух пострадали люди. В селе Паршиновка, на улице Центральной, водитель ВАЗ-2114 не справился с управлением. Машина съехала с дороги, перевернулась и врезалась в световую опору. Находившийся за рулем 34-летний водитель и его 43-летняя пассажирка попали в больницу после аварии. На дороге Добринка — Хворостянка столкнулись КамАЗ под управлением 52-летнего водителя и «Рено», за рулём которого находился 65-летний мужчина. В ДТП пострадала 67-летняя пассажирка иномарки. Женщину с травмами госпитализировали.

Скорая медицинская помощь обслужила 130 вызовов, газовая служба для устранения неполадок выезжала 32 раз, в том числе с утечкой газа — 2. По линии электроснабжения аварийных отключений — 1. Девять сообщения в ЕДДС касались водоснабжения. Порывы водопроводов устраняли в д. Софьино, д. Ольговке, с. Хворостянка.