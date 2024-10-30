История церкви Николая Чудотворца в с. Паршиновка многострадальна. И всё-таки она намного лучше, чем у её соседей, расположенных когда-то поблизости в прежнем Талицком районе (храм Космы и Дамиана в Талицком Чамлыке разрушили, Димитрия Солунского в Ровенке сожгли). В 1868 году построили этот каменный храм на средства прихожан, и величественно здание возвышалось над всей округой. Будто огромная белая птица, церковь парила над селом, созывая своих прихожан колокольным звоном на службу.

ШКОЛА ТО БЕЛАЯ, ТО КРАСНАЯ…

В тридцатые годы прошлого века всё внутри обчистили-разворовали, купол с крестом развалили, колокольню тоже (колокола сняли в 1936-м), сделали из храма зернохранилище, потом поставили там соломорезку и всё завалили соломой, после решили туда скот согнать или организовать там склад удобрений, но передумали — отдали под школу, позднее здание было и интернатом для учащихся дальних сёл, и квартирой для селян, а далее — общежитием для командированных водителей во время уборки урожая, постепенно всё разрушаясь и разрушаясь… Но, как говорится, у Бога всего много и всё предусмотрено. И вот опять красивой и большой белой птицей храм парит над своей Паршиновкой.

О прошлом Никольского храма в письме нам поведала педагог Паршиновской школы с многолетним стажем Мария Степановна Болдина (1939 г.р., в дев. — Чиркова), наша постоянная подписчица и внештатный автор. Её личная судьба и учительская биография тоже не менее интересна, чем у церкви, от которой она проживает всего в сотне метров.

Ветеран педагогического труда Мария Степановна Болдина много лет отдала Паршиновской школе, причём немало из них уроки вела в белой школе-храме.

Окончив родную Ровенскую школу, решила стать учителем. После Лебедянского педучилища по распределению трудилась в Дагестане несколько лет, где совершенно не знающих русского языка ребятишек из горных аулов научила ему и другим наукам. Работая там, окончила Махачкалинский педуниверситет.

Родители настояли, чтоб вернулась из гор. Дочка не ослушалась, приехала на родину. Сначала в родной Ровенке Мария трудилась немного, потом вышла замуж за своего Ивана Фёдоровича из Паршиновки, так с той поры и проживает в его родительском доме, давно овдовев.

Педагоги и учащиеся Паршиновской школы на фоне школьного сада, что был посажен рядом с белым зданием.

— С 1966 года я стала работать в здешней школе, — рассказывает М.С. Болдина, — только их у нас было две. Одну мы белой называли — храм, на нём уже не было ни куполов, ни колокольни, другую — красной, она хоть и близко, но всё равно расстояние есть, это бывшая церковно-приходская школа, в которой потом располагался сельсовет, теперь — почта. Вот нам, педагогам, приходилось бегать на уроки из одной школы в другую. Надо было за перемену успеть. А в межсезонье и слякоть тут кругом грязища неимоверная стояла. Так после мы выложили себе узенькую дорожку из кирпичей, чтоб спасаться от жижи.

Выпускники 1973 года у здания белой школы (храма) с учителем географии Рогатневой Матрёной Тихоновной.

Ясное дело: названия «белая» и «красная» школ — условные, поскольку оба здания — из красного кирпича, только храм изначально был оштукатурен и побелен (как и сейчас), а церковно-приходская школа нет. Теперь, правда, побелили здание.

Та самая красная церковно-приходская школа в Паршиновке (позднее её побелили). В ней долго и школьники учились, и педагоги ютились.

Храм закрыли в 1937-м, местные ребятишки долго учились пока ещё в красной школе, там и учителя ютились, но места для учёбы катастрофически не хватало, и некоторые классы обучались по квартирам, которые предоставляли местные жители, поскольку им выделяли дрова и солому.

Педагоги не молчали, постоянно просили сделать из белого здания школу. И когда всё-таки не под скот или удобрения решили храм отдать, а для обучения детей, то сначала в белой школе учился только 5-й класс, кабинетов не отгородили, после сделали 3 классные комнаты, в каждой — плиты для отопления. Крыша текла, её перекрыли железом. Директором был Новиков Никита Егорович.

— Когда я сюда пришла в 1966-м, то директором уже работал Игорь Николаевич Ветловский, учитель истории, потом его сменил Травин Николай Николаевич, тоже историк. Последним директором школы-храма был Котков Виктор Петрович, он и завозил оборудование для новой школы, которая у нас открылась в 1970-м, радости нашей и детей не было предела. Поскольку ни в белой школе, ни в красной одновременно мест уже тоже не хватало учащимся, то мы работали в две смены и бегали туда-сюда. Первоначально я преподавала химию и немецкий язык, в новой — химию и биологию.

По словам учителя, школьные мастерские до новостройки располагались в здании бани. Половина бани так и выполняла свою основную функцию, а в другой пилили-резали ребятишки. Ещё один класс обучался в старом клубе. Можно сделать вывод, что долгое время до постройки новой школы классы с учителями были рассредоточены на большой территории Паршиновки, а не в одном месте…

У здания белой школы заложили сад, между рядами — пришкольный участок, ответственность за него несла моя героиня. Со временем деревья разрослись, и урожая уже никакого не было.

Меня ж интересовал вопрос, как работали учителя в белой школе, всё-таки храм: не испытывали ли благоговения или стыда, что поругано такое здание… Ладно ребятишки: как и меня с ровесниками, их воспитывали в богоборческих настроениях. Но старшее поколение и само в детстве в храмы на Богослужения ходило, и ещё их богомольные бабушки были живы.

— Я с детства помню этот Никольский храм, мы с мамой мимо шли на базар в Талицкий Чамлык из Ровенки и заглядывали в его окна, внутри — солома, но образы на стенах, писанные масляными красками, ещё тогда оставались, мне 12-13 было. Мама верующая, учила нас молитвам, здесь в округе храмов не было уже, и мы с ней и другими женщинами тайком ходили в село Ячейка Воронежской области. Все мимо проходили и молились на этот храм, а бабушки местные осеняли себя крестом, когда уже не было ни куполов, ни креста, он стал школой. В это время стены уже, конечно, были внутри побелены. Проблески святых образов со временем вновь и вновь проявлялись, мы их замазывали снова и снова. И ничего уже не оставалось от них с течением времени. А вот перед входом в храм, там, где теперь колокольня, икона то и дело проявлялась. Её когда-то порубили топором и зубилом, и невозможно было понять, что за лик на ней. Она потом становилась понятнее и понятнее. Это лик Николая Угодника…

И с самой моей собеседницей немалые метаморфозы происходили: в душе верила во Всевышнего, а на работе обязана была журить тех ребятишек, кто с крестом приходил в школу… Мария Степановна Болдина с момента начала восстановления храма в 1999-м, как только об этом решили на сельском сходе, вместе с другими односельчанками — Раисой Ивановной Быковой и Марьей Тимофеевной Агарковой стала одной из активисток восстановления. Многое, конечно, пришлось пережить. Но Господь помогал. Сейчас М.С. Болдина — одна из главных помощниц батюшки в Никольской церкви. Первое Богослужение состоялось в 2001-м году. И с той поры храм вновь созывает всех на молитву.

ПРАДЕДА-БАТЮШКУ РАССТРЕЛЯЛИ

Поговорила я с учителем, показала она, где сад был школьный, какую красоту из цветов вокруг здания прихожанки теперь создают. Батюшки Геннадия (Голикова), настоятеля Никольского храма, в то послеобеденное время уже не было, и я пошла фотографировать красную школу, нынешнюю почту. Здание закрыто. Как лиса, бегаю кругом, чтоб читателям, не местным жителям, получше передать, какое оно. Тут подъехала машина. Женщина вышла и спросила, для чего фотографирую. Так история моего повествования сразу же расширилась.

Это Татьяна Андреевна Чиркова (в дев. — Паршинцева), заведующая местной почтой, но, что ещё интереснее, она — правнучка последнего (до разрухи) настоятеля храма Лесных Николая Васильевича, 1880 г.р., расстрелянного в марте 1937-го без суда и следствия по приказу «тройки» НКВД.

Николай Васильевич Лесных, 1880 г.р., был последним настоятелем Никольского храма до его разгрома, батюшку без суда и следствия расстреляли в 1937-м.

— Прадеда отвезли в Елец и там расстреляли, с другими священниками свалили в одну яму и засыпали. Мы делали различные запросы в архив, чтоб хоть знать, где это место. Но документы были засекречены, из Ельца их отправили в Орёл, а в годы войны всё сгорело. Так нам сообщили.

Живёт Татьяна Андреевна в доме, который стоит напротив храма и строился для церковного служащего — ктитора одновременно с церковью. Ему тоже под 200 лет. Знает она о священнике от своего отца. И судьба её семьи тесно переплетается с храмом.

Татьяна Андреевна Чиркова на фоне красной школы (церковно-приходской), где она когда-то училась, а теперь работает на почте в одной из частей этого здания.

Прадед был из беднейшей семьи, родился в Вязковке Воронежской области. Покладистого мальчишку взяли пасти гусей в Ровенку, в богатую семью. От их ребятишек обучился грамоте. Да таким грамотным стал и с аккуратным почерком, что в армии был писарчуком. Отслужив, поступил в духовную семинарию, окончил её с золотым крестом (его потом прятала одна из дочерей батюшки, но в годы войны вынуждена была обменять на еду для своих детей). Как говорит родственница, после семинарии его направили настоятелем в Студёновку Воронежской области (скорее всего, Усманского района, поскольку в Студёнке прежнего Талицкого района храма не было, это деревня). И уже после того села он приехал в Паршиновку, где был настоятелем с 1923-го по июнь 1935-го года. (Когда я увидела фото священника, то очень удивилась: правнучка Ирина очень на него похожа и вырезом глаз, и строением носа)…

— По словам моего папы Паршинцева Андрея Петровича, 1922 г.р., наш священник воистину был святым человеком, преданным Богу. У него родились 4 дочери, но, сами родив детей, рано умирали от болезни, в том числе и мама моего отца. Лишь одна из сестёр долго жила. И дед-священник взял всех внуков-сирот к себе на воспитание, так как их отцы женились, завели себе новые семьи. Так что фактически батюшка Николай моему папе настоящим отцом стал. Папа застал и то, как разваливали купола с колокольней, и то, как потом храм восстанавливали в 90-е годы, он активнейшее участие в этом принимал. Его и отпевали в Никольском храме…

Отец Татьяны и сам многое повидал. Ушёл, как все земляки, на войну, вернулся с фронта в 1944-м без руки. Вместе с супругой воспитал 13 детей (!), моя собеседница — 10 у них по счёту, а жена Мария Михайловна награждена орденом «Материнская Слава», всю жизнь отработала в школьной библиотеке.

— Мой папа также рассказывал, как председатель соседнего колхоза Ширяев Михаил Егорович, глубоко уважая настоятеля храма и зная, что священник очень грамотный человек, а главное, чтоб спасти его от расстрела, просил батюшку Николая вступить к нему в колхоз и стать бухгалтером, так как люди образованные в молодом хозяйстве нужны были, да и это вступление в колхоз помогло б Лесных. Но он твёрдо ответил: «Я креста с себя никогда не сниму». И гордо принял свою горькую участь.

К сказанному надо обязательно добавить: председатель Ширяев М.Е. Татьяне тоже дедушка, он отец её мамы, но на момент его разговора со священником никто никому и никем не доводился, поскольку Андрею Паршинцеву (отцу Татьяны) лишь 15 лет во время казни батюшки исполнилось, и весь разговор выплыл наружу через десятилетие, когда Андрей женился на дочери этого председателя, который и сам потом трагически погиб. В первый день Великой Отечественной войны его фашисты в Белоруссии, в Стоцком районе, растерзали двумя танками как коммуниста, отказавшегося им служить. Попал же он туда ещё в 1939-м вместе с бригадиром своего колхоза на принудительные работы (строил военный аэродром) за то, что в колхозе градом побило горох, они ж меры не приняли…

Бригадир тоже через много мучений в войну прошёл, но жив остался и о гибели председателя потом рассказал его родным. Вот так история одной семьи просто неразрывно связана с историей Никольского храма и всей историей огромной нашей страны.

МНОГАЯ ЛЕТА!

— В первый класс я пошла в белую школу, — намного веселее продолжает свой рассказ Татьяна Андреевна, — конечно, мы, особенно я и мои братья и сёстры, прекрасно знали, что это храм и в нем служил наш прадед. Но историю семьи узнавали лучше, становясь взрослее. Мама и отец грамотными людьми были, всё это нам рассказывали. В школе, кстати, с нас учителя никогда кресты, как с других, не снимали. Папа им бы не позволил. Знали все и о том, что он по воскресеньям отправлял нас в Мордовский храм. Сам отец при этом был коммунистом, но в нашем доме всегда висели образа. Мой родительский дом до сей поры стоит, иконы — там же, мы любим собираться в нём. Папа говорил нам: «Я партбилет в окопе получил, когда мы поднимались в бой с криками «За Родину!», «За Сталина!», и никогда его не выброшу. Как ничто и никто не заставит меня разуверовать в Бога. Одно другому, я считаю, не должно мешать»…

Потом Т.А. Чиркова училась в красной школе, где сейчас и трудится на почте. Она поднялась с рабочего места и показала: «Вот тут стояла моя парта». В 7-м классе вместе с другими односельчанами-ровесниками перешла в новую школу. Окончив 10 классов, уехала учиться в Тамбовскую совпартшколу на зоотехника-организатора. И всю жизнь, как сама говорит, проработала зоотехником в колхозе «Красный Октябрь», только в последнее время — на почте.

— А наша церковно-приходская школа и сейчас приносит пользу: в другой её части мы плетём сети, делаем блиндажные свечи, собираем гуманитарную помощь. Батюшка Геннадий (Голиков) всё освящает перед отправкой на фронт.

Так сейчас при настоятеле Геннадии (Голикове) выглядит внутреннее убранство Никольского храма с. Паршиновка. За помощь он благодарит всех спонсоров, прежде всего, И.П. Незнамова.

Рождество Христово — 2024 г. в Никольском храме с. Паршиновка. К великому празднику храм хорошо подготовили и нарядили.

После таких разговоров побеседовать с ним, как говорится, сам Бог велел. Отец Геннадий рассказал, с каким трудом довелось приводить храм в порядок, что называется, в божеский вид. В 2001-м нынешний благочинный Добринского церковного округа Александр Адоньев провёл в Никольском храме первую службу, потом ещё несколько настоятелей тут сменилось. Геннадия Голикова сюда направили в 2010-м.

Идут ремонтные работы по восстановлению храма.

— Сколько тут дел ещё предстоит! — ахнул я, когда приехал в Никольский храм с матушкой Ириной и дочкой Аполлинарией, сынок Егор уже тут родился. Купола не было, крыша у храма — 4-скатная, про роспись на стенах и говорить нечего. Звонница ранее, говорят, была деревянной. Мы теперь построили каменную.

2010 г. Семейство Голиковых принялось за свою серьёзную миссию в Паршиновке.

— Мой папа вспоминал, — продолжает Т.А. Чиркова, — что Талицкий и Паршиновский храмы тогда соревновались между собой в колокольном звоне по великим праздникам. И говорил: колокола в Талицком звонче были, зато хор лучше и душевнее в Паршиновке пел

Батюшка Геннадий в беседе нашей постоянно говорил «мы», «нами», ни разу не сказал — «я», хотя всем понятно: основная и, можно сказать, огромнейшая часть работ была сделана при его настоятельстве. И всё-таки хорошо, что говорит «мы», тем самым подчёркивая, насколько важна и нужна в таком деле помощь паршиновцев и в целом прихожан, в том числе и Татьяны Андреевны, вместе с сестрой Надеждой поющих в хоре с матушкой Ириной, и Марии Степановны, которую, как и других немолодых селян, батюшка вместе с матушкой обязательно навещают, если те приболеют.

Многострадальная судьба у Никольского храма с. Паршиновка. И всё-таки он вновь колокольным звоном собирает своих селян и гостей на молитву Богу.

М.С. Болдина (в центре) с землячками в храме, который лично помогала восстанавливать.

И, тем не менее, главным спонсором храма отец Геннадий называет Ивана Петровича Незнамова, который с первых дней восстановления и поныне является главным благодетелем Никольской церкви. И в храме по-прежнему, как и двести лет назад, поют о здравии таких людей. Многая лета и храму, и всем его прихожанам…