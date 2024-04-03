Алексей и Любовь ЧЕПРАСОВЫ.

День свадьбы: 12 июля 1992 года.

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Мы часто слышим фразу: «Браки заключаются на небесах». Смысл ее в том, что женщина и мужчина предназначены друг другу Богом. Но часто ли на самом деле встречаются такие пары?

Герои сегодняшнего рассказа уверены: их союз, основанный на православных традициях, тоже был не случаен.

— Я выходила замуж не по расчету и не по страстному чувству, — говорит Любовь Чепрасова, — а по благословению моего духовника, отца Никона (будущего митрополита Липецкого и Задонского, а тогда, в 90-е годы, настоятеля храма с. Павловка). Перед свадьбой со своим женихом я виделась всего шесть раз…

Любовь воспитывалась в верующей семье и даже мечтала после школы уйти в монастырь. Обращалась с этой просьбой к Никону, а тот отвечал: «Посмотрим, подожди…». Получив аттестат, поступила в индустриально-педагогический техникум г. Воронежа. Учебу совмещала с посещением Алексиево-Акатова монастыря, куда в октябре 1990 года был назначен духовником архимандрит Никон.

Однажды он сказал девушке: «Наверно, я выдам тебя замуж…» Оказалось, что к Никону обратился его давний знакомый, священник из села Крутч-Байгора Усманского района, протоиерей Иоанн с просьбой подыскать хорошую, верующую девушку для его сына Алексея, который оканчивал духовную семинарию при Троице-Сергиевой лавре. А вскоре к Любови в Добринку приехал будущий свекор, чтобы познакомиться с ней лично.

— Мне тогда было всего 18 лет, — продолжает Любовь. — А тут на такой серьезный вопрос пришлось отвечать: «Знаешь ли ты, какая ответственность — быть женой священника?».

Супруги с детьми Алексеем и Анной. Первые годы совместной жизни.

Позже девушка узнала, что и она, и ее семья очень понравились о. Иоанну. А уже в следующий свой визит он приехал с сыном. Это была первая встреча Алексея и Любови. Молодые люди долго говорили, узнавая друг друга и с радостью находя много общего во взглядах на жизнь и семью.

Потом оба разъехались по своим городам, чтобы окончить учебу. Общались с помощью писем. В одном из них Алексей сделал предложение своей избраннице.

Свадьбу назначили на 12 июля — по церковному календарю это День памяти святых апостолов Петра и Павла. Венчал пару отец Алексея. А перед этим они расписались в Крутч-Байгорском сельсовете, который в воскресенье специально для них открыли по просьбе настоятеля местного храма. Приняв поздравление от большой семьи Чепрасовых, молодожены и близкие родственники жениха отправились в Добринку на праздничный банкет.

— Здесь нас встречала вся улица, — вспоминает Любовь. — Событие было неординарное: я выходила замуж за семинариста. Гуляли весело, с ансамблем. Правда, всего один день. А в остальном свадьба была как свадьба. В свадебное путешествие отправились в Дивеево, которое тогда только восстанавливалось. Эта поездка была нашей мечтой.

Впереди молодую чету Чепрасовых ждало немало бытовых и житейских трудностей, потому что священники, как и военные: куда определят — туда и едут. Сменили несколько мест жительства, ютились на квартирах, даже при монастырях жили.

Тогда Любовь и поняла истинное значение слов: быть женой священника, а именно — терпеливо сносить бытовые неудобства, уметь смириться и повсюду следовать за мужем.

Многодетную семью Чепрасовых чествовали в областной администрации.

В Добринке они оказались в 1997 году, когда А. Чепрасова назначили настоятелем полуразрушенного храма в с. Талицкий Чамлык. К тому времени в семье было двое детей: Алексей и Анна. Позже родятся Павел и Екатерина.

Тогда Чепрасовы впервые обзавелись своим жильем: купили дом в райцентре, в котором живут по сей день.

Сначала матушка Любовь все свое время посвящала воспитанию детей и помогала мужу в храме. В 2008-ом году устроилась на работу в лицей и даже заочно получила высшее педагогическое образование.

— Так получилось, что поступала в вуз в один год со старшими детьми, — улыбаясь, рассказывает Любовь.

Кстати, Анна и Алексей уже создали свои семьи (дочь Чепрасовых вышла замуж за священника), подарили родителям троих внуков. Младшие учатся в высших образовательных учреждениях.

Дети воспитывались в православных традициях, но вот в выборе будущей профессии на них никто не давил.

— Некоторые спрашивают нас, почему сыновья не пошли по стопам отца, — продолжает матушка Любовь. — Но ведь быть священником — это тоже призвание, промысел Божий о человеке. Значит, у них другая стезя.

Остается добавить, что многодетная семья Чепрасовых несколько лет назад была отмечена в числе лучших семьей Липецкой области.