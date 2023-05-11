Небольшим яблоневым садом приросла территория парка Молодежи в районном центре. В честь главного майского праздника в любимом месте отдыха жителей и гостей Добринки высадили «Сад Победы».

Ровно 78 саженцев привитых яблонь разных сортов, по количеству лет со дня окончания Великой Отечественной войны, нашли свое место на территории парка. В мероприятии приняли активное участие учащиеся старших классов школы №2 п. Добринка, а также члены местного отделения партии «Единая Россия».

— Сегодня для всех нас особенный день, — сказал, обращаясь к собравшимся глава Добринского сельского поселения Николай Чижов, — мы с вами закладываем «Сад Победы» в память о тех, кто ценой своей жизни и здоровья отстоял для нас мирное небо над головой. Надеюсь, все эти яблоньки примутся, пройдет несколько лет, и вы сюда вновь придете со своими детьми и над всем парком будет благоухать аромат сладких яблок.

Затем Н.В. Чижов показал, как правильно нужно высаживать молодые деревца, чтобы не повредить на них прививку. Вооружившись лопатами и ведрами, ребята дружно принялись за дело. Для удобства работающих лунки для саженцев заранее набурили добринские электрики, а воду для полива подвели прямо к территории будущего яблоневого сада. Дело спорилось, и буквально за полтора часа все молодые деревца были высажены в грунт.

Привитые саженцы яблонь ранних и поздних сортов (более 200 штук) на безвозмездной основе передала поселковой администрации жительница деревни Киньшино Анна Назаркина. Часть из них высадили в парке Молодежи, а оставшиеся в ближайшее время найдут свое место на территории других общественных пространств Добринки.