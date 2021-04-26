Подведены итоги первого в Черноземье Инженерно-строительного чемпионата по капитальному ремонту «Build CUP», организованного ФКР Липецкой области и ЛГТУ. В финале встретились шесть команд студентов ЛГТУ – технических и экономических специальностей, а также дизайнеров.

В рамках конкурсного кейса молодые липчане отвечали на взрослые вопросы. К примеру, как снизить потребление энергетических ресурсов или как повысить лояльность жителей к организациям ЖКХ. Финалисты представили экспертной комиссии решения, разработанные всего за 14 дней. Завершающим этапом стала презентация разработок на базе «Точки кипения» ЛГТУ. Результаты работы студентов оценивало жюри, состоящее из представителей Фонда содействия реформированию ЖКХ, АРОКРа, ФКР Липецкой области, ЛГТУ, Липецкого городского Совета депутатов.

По итогам чемпионата победители получили грант на обучение в размере 100 тысяч рублей, а их идеи будут реализованы при проведении капитального ремонта в 2022 году, потому что и кейс для решения предлагался реальный – многоквартирный дом в Липецке. «Инженерно-строительный чемпионат «Build CUP» – отличная площадка для того, чтобы реализовать себя и понять, чем вообще ты хотел бы заниматься в дальнейшем. Это те навыки, которые полезны для участников в любой сфере деятельности. Но конкретно для Фонда капитального ремонта – это привлечение талантливых студентов с собственными идеями в нашу техническую лабораторию, которая станет стартом для их будущей карьеры в отрасли ЖКХ», – прокомментировала генеральный директор ФКР Липецкой области Елена Бабикова.

Инженерно-строительный чемпионат по капитальному ремонту «Build CUP» проходил впервые. В командах-участницах было заявлено по четыре человека, каждый из которых выполнял свою роль при решении кейса – строитель, энергетик, дизайнер и экономист. Задание было абсолютно идентичным для всех команд. В рамках кейса будущим специалистам необходимо было разработать ряд предложений для решения комплекса проблем в многоквартирном жилом доме в ходе капремонта. Участники могли использовать любые доступные ресурсы, в том числе и оборудование Технической лаборатории ФКР. Также для студентов провели четыре мастер-класса, на которых эксперты рассказали о современных тенденциях в отделке фасадов, социальной составляющей капитального ремонта и энергоэффективности в строительстве. Глава региона Игорь Артамонов неоднократно отмечал важность повышения интереса молодежи к участию в проектах, которые способствуют преображению Липецкой области и повышению качества жизни липчан.

«Мы должны готовить конкурентоспособных специалистов, которые смогут ответить на современные вызовы», – считает Игорь Артамонов.