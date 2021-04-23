23 апреля подвели итоги первого в Черноземье Инженерно-строительного чемпионата по капитальному ремонту «Build CUP», организованного ФКР Липецкой области и ЛГТУ.

В финале встретились 6 команд студентов ЛГТУ – технических и экономических специальностей, а также дизайнеров. Изначально команд было 10: четыре команды до итогового соревнования не были допущены, так как в их работах в ряде решений оказались серьезные технологические ошибки. В рамках конкурсного кейса молодые люди отвечали на взрослые вопросы. К примеру, как снизить потребление энергетических ресурсов или как повысить лояльность жителей к организациям ЖКХ. Финалисты представили экспертной комиссии свои решения, разработанные всего за 14 дней.

Завершающим этапом стала презентация разработок на базе «Точки кипения» ЛГТУ. Результаты работы студентов оценивало жюри, состоящее из представителей Фонда содействия реформированию ЖКХ, АРОКРа, ФКР Липецкой области, ЛГТУ, Липецкого городского Совета депутатов.

По итогам Чемпионата победители получили грант на обучение в размере 100 тысяч рублей, а их идеи будут реализованы при проведении капитального ремонта в 2022 году, потому что и кейс для решения предлагался реальный – многоквартирный дом города Липецка. Еще одной хорошей новостью для участников стало то, что спонсоры Чемпионата помимо основных подарков подготовили свой собственный приз симпатий. Команда, получившая его, сможет отправиться в путешествие в Санкт-Петербург.

«Инженерно-строительный чемпионат «Build CUP» – отличная площадка для того, чтобы реализовать себя и понять, чем вообще ты хотел бы заниматься в дальнейшем. Это те навыки, которые полезны для участников в любой сфере деятельности. Но конкретно для Фонда капитального ремонта – это привлечение молодых и талантливых студентов с мыслями и идеями в нашу техническую лабораторию, которая станет стартом для их будущей карьеры в отрасли ЖКХ», – прокомментировала генеральный директор ФКР Липецкой области Елена Бабикова.

Напомним, Инженерно-строительный чемпионат по капитальному ремонту «Build CUP» проходил впервые. По условиям в командах-участницах должно быть заявлено по 4 человека, каждый из которых выполнял свою роль при решении кейса – строитель, энергетик, дизайнер и экономист. Задание было абсолютно идентичным для всех команд. В рамках кейса будущим специалистам необходимо было разработать ряд мероприятий для решения комплекса проблем в многоквартирном жилом доме в ходе капремонта. Участники могли использовать любые доступные ресурсы, в том числе и оборудование Технической лаборатории ФКР. Также для студентов провели 4 мастер-класса, на которых эксперты рассказали о современных тенденциях в отделке фасадов, социальной составляющей капитального ремонта и энергоэффективности в строительстве.

*призовой фонд сформирован средствами компаний-спонсоров. Организатор выражает благодарность компаниям-спонсорам за социальную направленность бизнеса.