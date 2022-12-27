Туристический сервис Russpass собрал лучшие идеи путешествий по России на новогодние праздники. В подборке представлены города в порядке наступления Нового года – от Приморского края до Карелии.

Открывает ТОП-10 маршрутов для волшебных зимних каникул Владивосток с его морскими деликатесами и достопримечательностями. Следом идет столица Нового года Новосибирск. Ожидается, что в город съедутся Деды Морозы со всей страны, а еще будет сделан самый длинный каток России. На следующих строчкахе – Тюмень и Тобольск с горячими источниками и единственным каменным кремлем за Уралом. Затем – тысячелетняя Казань – место, где сливаются Восток и Запад и оживают мифы и предания.

Из южных регионов в десятку попали Дагестан и Чеченская Республика, в которых есть и горы, и пустыни, и древности, и самое приятное – плюсовые температуры. Далее навигатор предлагает навестить Нижний Новгород с его традиционными зимними ярмарками и гуляниями. Также в подборку входят крупнейшие города Москва и Санкт-Петербург, а завершает ее Республика Карелия, где вниманию предлагаются и столица региона, и глубинка, и природные красоты.

В общей сложности на портале представлено более 200 вариантов, как провести новогодние праздники в России. Удобный поисковый навигатор поможет выбрать маршрут, подобрать тур и подскажет, что посетить. Информация представлена по 43 регионам страны. В Липецкой области, по мнению авторов Russpass, особого внимания достойны город металлургов Липецк и старинный Елец, ферма «Сыр-Борев» в Данковском районе, природный парк чудес «Кудыкина Гора» в Задонском районе и другие достопримечательности. «Липецкая область в этом году попала в тренд – отдых выходного дня. Плюсами региона является его компактность, что позволяет без больших переездов посетить несколько интересных мест. В регионе множество достопримечательностей – культурных, исторических и природных. Кроме того, последние годы много усилий было вложено в развитие туристической инфраструктуры, что заметно улучшило комфорт гостей», – отмечает губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.