Идёт со спортом по жизни

Ветеран педагогического труда с многолетним стажем, а теперь инструктор-волонтёр фитнес-группы «Липецкое долголетие» Лидия Васильевна БЕЗЫМЯННЫХ из Добринки рассказывает о том, как с детства любимое и полезное для здоровья увлечение спасает её и не даёт повесить нос.

ОГОРОД — ПОД ИГРОВОЕ ПОЛЕ

Родилась собеседница в 1960-м в Плоской Вершине четвёртой в семье с 6-ю ребятишками (4 брата, 2 сестры). Мама Клавдия Ильинична, участница войны, орденоносица, решила, что им надо перебраться в Добринку. Так и сделали. На улице Нестерова купили домик с большим огородом. Заботливые родители Беляевы, чтобы дети были на виду, половину огорода отдали им для спортивных занятий.

— Соседки тогда удивлялись: «Клавка, да что ж вы с Васькой делаете! Лучше б картошку посадили, глянь, сколько ртов!», — рассказывает Лидия Васильевна о своём детстве. — Друзья к моим братьям приходили со всей округи, ведь более никому из них не дозволялось играть на огороде. А у нас — раздолье для игр. Хоть всё, конечно, было в уменьшенном виде, но тут и футбольное поле с разметкой, и волейбольная сетка натягивалась, и баскетбольный щит стоял, и теннисный стол. Два велосипеда нам купили мама с папой. Но обычно ими владели братья. Когда к ним приходили мальчишки играть в футбол, я очень радовалась: хватала велик и гоняла на нём. Разметку поля обычно по всем канонам делал второй брат Михаил. Зимой — хоккей. Подружки у меня далековато жили, в центре, и я примыкала частенько к команде братьев.

1983 г. Классный руководитель Л. В. Беляева играет со своими детьми в волейбол на стадионе.

Внимание родителей к детям, прежде всего мамы, не прошло даром: Беляевы-младшие серьёзно увлеклись спортом. Михаил окончил спортфак пединститута, долгие годы являлся главным заводилой и тренером для добринских футболистов, стал судьёй республиканской категории… И теперь в его честь ежегодно проводятся футбольные баталии. Другие братья тоже, разумеется, входили в его команду, а Лида с ним через годы работала в одном педколлективе родной первой Добринской школы, причём в какой-то период она была директором, брат — в её подчинении.

Середина 80-х гг. Идёт урок английского языка в 5-м классе.

— Ещё от самого старшего, Юрия, я научилась шить. И, когда совершенно нечего было купить в магазине, этот навык здорово меня выручал: ночку не поспала — вот тебе платье модное, — вспоминает Л.В. Безымянных, — а Юра себе и друзьям нашивал стильные в те годы брюки-клёш. Это просто был настоящий шик. Он же научил нас отглаживать стрелочки с мылом. Лёшка писал стихи, здорово играл на барабане и гитаре. От него немного игру переняла и в стройотряде, когда училась уже в институте, тоже всё пригодилось. Светлана у нас интересовалась литературой, поступила на филфак, но не сложилось, к сожалению… Самая тяжёлая судьба в принципе у последнего Василия: был в пятом классе, когда машина сбила нашу маму в 1976-м, я тогда в десятом училась. Мама всю войну прошла, радисткой воевала. Как-то по минному полю ползли, устанавливая связь. Из 17 девушек она одна в живых осталась, а вот в Добринке погибла…

Лидия Васильевна серьёзно спортом стала интересоваться с 6-го класса. Её учитель физкультуры Шатов Владимир Александрович заметил, пригласил в сборную школы по баскетболу.

— Пришла, а там 9-классницы здоровые, и я за ними по залу носилась, как коняшка. Подросла — стала нападающей команды.

Как водится в подобных случаях, кто дружен со спортом, тот умеет многое в различных дисциплинах. Вот и она, высокая и стройная, помимо баскетбола, вошла в сборную по волейболу, занималась гимнастикой, лёгкой атлетикой, где лучшей в школе и потом в районе становилась в прыжках в длину, высоту, на 100-метровке… Имела первые юношеские разряды по этим видам. Но более всего, по её признанию, любила теннис.

— Тренировалась сама, ходила в библиотеку и искала там книги про ведущих спортсменов и их занятия. Моим кумиром была двукратная чемпионка мира по теннису Зоя Руднова, её портрет висел у меня над кроватью. Глядела на неё, и так хотелось тоже отличиться.

1979 г. 2-й курс. День спорта в Липецком пединституте. Гимнастические упражнения выполняют студентки факультета иностранных языков (Лидия Беляева внизу).

«КРАСНАЯ МОСКВА» И ДЫНЯ — ЗА ПОБЕДУ

Завершает Лида в первой школе обучение с одной четвёркой, остальные — пятёрочки, и вопрос не стоит, куда пойти. Конечно, — на спортфак. Но тут вмешивается её учительница: «У вас в семье уже есть спортсмены, поступай на факультет иностранных языков».

И Лида задумалась, вспомнив о своей детской мечте. Когда-то в 4-м классе она очаровалась молоденькой «англичанкой», приехавшей к ним: красивое платье, туфли, иностранная речь… Пришла домой, надела мамино лучшее платье, обула её туфли на каблуке, какие за ненадобностью не носились сельской жительницей. Школьница подошла к зеркалу, любуясь собой, и говорит: «Буду тоже англичанкой!». А что для этого нужно? Просто: иностранные слова и правила учить. Потом это становится у девочки привычкой, Лида получала только отличные оценки. И выпускница прислушалась к учительнице, сразу поступив на факультет иностранных языков.

1979 г. Это фото студентки Лидии Беляевой украшало в Липецком пед-

институте Доску почёта.

Поскольку подобные специальности, кроме спортфака, не отличаются в пединституте наличием студентов, увлечённых спортом, то Лидия на своём инязе сразу стала звездой, принося огромный успех и медали родному факультету. Вошла тут же в сборную института «Буревестник» (по волейболу).

— После 1-го курса по традиции нас вписали в строительный отряд и направили в Казахстан, Кзыл-Орду, строить тубдиспансер. Там и местные студенты работали. Как-то мы устроили турнир между вузами. Я победила казахов по теннису. Каково было моё удивление, когда мне подарили за победу духи «Красная Москва» и огромную дыню.

1980 г. Студенты на практике в лагере. Лидия – на переднем плане слева.

На зимних каникулах 1980-го года студентку за хорошую учёбу и спортивные достижения поощрили путёвкой в Болгарию, где она посетила г. Пловдив со знаменитым памятником солдату-освободителю «Алёша».

— Там на лестнице 100 широких и высоких ступеней, зимой были заледенелыми. Мы с цветами в руках буквально ползли к монументу, чтобы выразить благодарность всем воинам, спасшим Родину и весь мир от фашизма. Потом я пять раз там ещё побывала с сыном на тренировочных сборах по плаванию в составе липецкой сборной. Сын тренировался, а я там работала в качестве учителя английского языка в команде.

В 1981-м новоиспечённая «англичанка» вернулась в родную школу, где не только вела уроки с обязательными физкультминутками, но и продолжала заниматься спортом, посещая с коллегами секцию волейбола, входила в сборную команды учителей района по этому виду, была капитаном, как и в юношеские годы. Отличник народного просвещения, ветеран труда, награждённая Почётной грамотой Министерства образования РФ, победитель конкурса «Лучшие учителя России-2007 г.», она, суперэнергичная женщина, успевала везде.

Л.В. Безымянных — мама двоих детей. Дочь Светлана — адвокат. В детстве тоже занималась бегом, волейболом, баскетболом, в вузе — гимнастикой, какую не оставляет до сей поры. Сын Кирилл — настоящий спортсмен, ставший ещё в 9-м классе кандидатом в мастера спорта по плаванию, сейчас обучается на 2-м курсе ординатуры Санкт-Петербургской военно-медицинской академии и входит в её сборную по плаванию. Он овладевает профессией военного хирурга.

2005 г. Л.В. Безымянных с сыном Кириллом (ему 5 лет) – на открытии бассейна.

КРАСИВО ПЛЫВУТ!

За это время педагог и сама получила ещё несколько дипломов. Так, в 2017-м — красный диплом на факультете психологии Московского института современного образования по специальности «Психологическое консультирование и психодиагностика». В 2024-м — красный диплом фитнес-тренера в Московском исследовательском институте профобучения по направлению «Современные физкультурно-оздоровительные технологии в физическом воспитании». И получилось, что последний документ привёл её к тому, к чему она сначала потянулась после школы — на факультет физкультуры. В 2024-м стала обладателем золотого знака ГТО. С недавних пор в качестве инструктора-волонтёра ведёт одну из трёх групп здоровья серебряного возраста в бассейне. В занятия входят плавание, оздоровительная гимнастика, английский в движении, решение психологических вопросов…

2003 г. Первенство района учителей по волейболу. Л.В. Безымянных – капитан команды (у сетки в синем костюме).

Группа образовалась по рекомендации председателя организации «Территория здоровья» проекта «Липецкое долголетие» Липецкой области Александра Афанасьева и при поддержке администрации района в лице Александра Пасынкова и Олега Малыхина, отдела соцзащиты Вадима Батышкина и куратора Виолетты Жигулиной, начальника отдела культуры Галины Праницкой, её заместителя Татьяны Зацепиной, а также директора бассейна Павла Новикова.

Иду посмотреть на их занятия в «Жемчужину». В вестибюле приветливо всех встречает регистратор Юлия Васильева. Медсестра Марина Пугачёва, прикреплённая к группе, при необходимости окажет помощь. К назначенному времени с улыбками на лице собираются участники. Ещё бы: есть возможность поплавать бесплатно. Супруги Акулинины Татьяна Борисовна и Юрий Владимирович признались, что бассейн ещё более скрепляет их союз.

Супруги Татьяна Борисовна и Юрий Владимирович Акулинины знают, что время, проведённое в бассейне, только скрепляет их союз.

— А вот мы дополнительно раз в неделю, а то и два ходим по платному абонементу, — объясняют коллеги Лидии Васильевны, учителя английского Светлана Викторовна Трусевич (лицей) и Ирина Петровна Матинян (вторая школа), — мы уже более 10 лет наслаждаемся плаванием.

— На самом деле одного раза мало, — вторит им Л.В. Безымянных, — для здоровья нужно не менее двух раз в неделю посещать бассейн. Как психолог ещё хочу добавить: любые действия надо системно выполнить не менее 21 раза, тогда это станет для вас привычкой, вы увидите результат. Хочу обратиться к землякам: приходите в бассейн с детьми и внуками. Это польза для здоровья и драгоценные минуты для семейного общения. Научите своих детей плавать. С древности плавание приравнивалось к грамотности. Древние греки, например, если подчёркивали абсолютную никчёмность человека, говорили: «Он не умеет ни читать, ни плавать». Помните об этом.