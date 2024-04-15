Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов проверил качество дорог в Липецке в ходе рейда. Основное внимание было уделено улицам, отремонтированным в 2020-2023 годах и находящимся на гарантии. На большинстве участков невооруженным глазом видны стыковочные швы, создающие дискомфорт для автомобилистов. «Необходимо не только устранить дефекты, но и пересмотреть технологию, чтобы избежать такой же ошибки в ходе ремонтов, которые ведутся сейчас», – дал поручение Игорь Артамонов.

В очень плохом состоянии участки на улицах Берзина и Минской. Оба были сделаны в 2020 году и с тех пор ежегодно требуют текущего ремонта. «Подрядчики, которые не исполняют свои обязательства надлежащим образом, не должны больше выполнять никаких работ в нашем регионе. Действовать нужно жестко», – отметил губернатор.

Неухоженными в городе выглядят островки, разделяющие полосы движения, и кольцевые развязки. Не украшают город и старые металлические ограждения. В некоторых местах обновления требуют остановочные павильоны и разметка. Неприглядно смотрятся территории у автосервисов и крупных предприятий. «Бизнес должен проявить ответственность и приложить усилия по наведению порядка, чтобы и их клиенты были довольны, и город выглядел хорошо», – подчеркнул Игорь Артамонов.

На работу над ошибками губернатор дал месяц. Должны быть приняты решения и представлен план действий по устранению выявленных недоработок.