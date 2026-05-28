Игорь Артамонов доложил полпреду Президента и замминистра обороны о системе поддержки ветеранов СВО в Липецкой области

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в заседании Совета при полномочном представителе Президента России в Центральном федеральном округе. Он доложил полпреду Игорю Щёголеву и статс-секретарю – заместителю министра обороны РФ, председателю фонда «Защитники Отечества» Анне Цивилёвой о региональной системе сопровождения участников специальной военной операции, возвращающихся к мирной жизни.

В Липецкой области выстроен единый маршрут поддержки ветерана: от подготовки семьи к возвращению бойца до реабилитации, переобучения, трудоустройства, открытия своего дела и дальнейшей адаптации.

«Уже 68% вернувшихся участников СВО трудоустроены. Часть открыли ИП или стали самозанятыми. За каждой цифрой стоит конкретный человек, его семья, его планы, его новая жизненная траектория» – сообщил губернатор.

Игорь Артамонов добавил, что особое внимание уделено реабилитации. Благодаря объединению возможностей медицины, социальной защиты, некоммерческих организаций и центра «Сосновый бор» охват реабилитационными услугами вырос со 102 до 800 человек в месяц.

Губернатор также представил проекты «СВОи семьи» и «СВОя карьера». Их смысл – не ждать, пока человек придёт с проблемой, а заранее понимать, какая помощь понадобится ему и его близким.

«Для нас это не набор отдельных мер, а вопрос ответственности перед людьми, которые защищали страну. Наша задача – чтобы ни один ветеран и ни одна семья не оставались один на один с вопросами и проблемами. Поддержка должна быть понятной и быстрой», – Игорь Артамонов.