Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов принял участие в совещании с Президентом России и членами Правительства по видеосвязи. Одной из тем обсуждения стал ход посевной кампании и вопросы, связанные с гибелью урожая в ряде регионов страны, в том числе в Липецкой области.

Игорь Артамонов доложил Президенту, что из-за аномальных майских заморозков погибли сельхозкультуры на площади 44 тысячи гектаров, из которых 3,1 тысячи — многолетние плодовые и ягодные насаждения. Благодаря страховому фонду семян, удалось оперативно пересеять погибшие сельхозкультуры. Сложнее складывается ситуация с плодово-ягодными культурами. Стало понятно, что аграрии Липецкой области потеряли более 60% потенциального урожая. Быстрее оформить страховки аграриям поможет введение режима ЧС федерального уровня, которое инициировала Министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

«Без яблок область не останется. Но я понимаю, как сейчас больно нашим аграриям. Предложил Президенту рассмотреть возможность оказания дополнительных мер государственной поддержки пострадавшим производителям плодово-ягодной продукции. Это позволит сохранить наши хозяйства и не потерять набранные темпы развития», — отметил Игорь Артамонов.