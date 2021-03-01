Довольно резкую оценку деятельности “Квадры” дал глава администрации Липецкой области Игорь Артамонов в интервью “Вести Липецк”.

Губернатор признал, что при износе сетей в 80% аварий не избежать, но есть отдельные организации, работа которых не может удовлетворить ни население, ни власть:

– Есть вещи, которые нас, по-русски говоря, достали. Это работа «Квадры». Мы неоднократно с московским руководством обсуждали, и мы ждем от них кадровых предложений и другой организации работы. Не построена работа с жителями. Колоссальное количество вопросов по платежкам. Это беда, это проблема. Мы поставили этот вопрос перед «Квадрой» в последний раз. Если они его не решат, создадим центр защиты населения от «Кадры», – заявил губернатор.