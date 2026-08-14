Игорь Артамонов и Алексей Карякин обсудили совместную работу по экологической безопасности Липецкой области

Состоялась рабочая встреча губернатора Липецкой области Игоря Артамонова и руководителя Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора Алексея Карякина. Главной темой стало оперативное решение актуальных экологических вопросов и достижение общих целей по обеспечению экологической безопасности региона. Особое внимание было уделено повышению эффективности администрирования платежей за негативное воздействие на окружающую среду.

По итогам семи месяцев 2026 года объём поступлений от внесения экологического сбора составил 110,6 млн руб., также более 119 млн руб. поступило платы за негативное воздействие на окружающую среду. Средства будут направлены на работы по ликвидации несанкционированных свалок, закупку дополнительных контейнеров для ТКО, озеленение территорий и другие важные экологические мероприятия.

Стороны отметили, что тесное взаимодействие между правительством области и надзорным ведомством носит системный характер и ведётся на постоянной основе.

«Безопасность окружающей среды — один из важнейших приоритетов для нас. Благодаря слаженному взаимодействию с Росприроднадзором мы заложили прочную основу для реализации новых экологических проектов», — прокомментировал встречу Игорь Артамонов.